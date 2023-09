Effenberg warnt Ex-Klub: "Da müssen sie Punkte holen"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Gladbach konnte in dieser Saison bislang kein Bundesliga-Spiel für sich entscheiden

Zwischen 1987 und 1990 sowie von 1994 bis 1998 schnürte Stefan Effenberg selbst die Schuhe für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Doch auch heute lässt den ehemaligen Nationalspieler sein Ex-Klub nicht los. Nach dem schwachen Saisonstart sorgt sich der langjährige Nationalspieler um Gladbach.

Nach fünf Bundesligaspielen ist Borussia Mönchengladbach weiterhin auf der Jagd nach dem ersten Dreier der neuen Spielzeit. Zugegeben, das bisherige Programm mit Bayer Leverkusen, dem FC Bayern oder auch RB Leipzig hatte es in sich, aber auch gegen die vermeintlich kleineren Gegner aus Augsburg und Darmstadt taten sich die Fohlen schwer.

Mit zwei Punkten stehen die Gladbacher aktuell nur auf dem 16. Tabellenplatz. Auch Ex-Borusse Stefan Effenberg sorgt sich um die Mannschaft von Gerardo Seoane und hebt die Wichtigkeit der kommenden Partien in der Bundesliga hervor.

Gladbach: Führungsspieler sind "alle nicht mehr da"

"Die nächsten beiden Spiele sind mitentscheidend. Sie müssen nach Bochum, sie bekommen Mainz. Da müssen sie vier oder sechs Punkte holen, um diese Ruhe hineinzubekommen", erklärte der 55-Jährige im "Sport1"-Doppelpass und fügte hinzu: "Mir machen die sieben Gegentore Sorgen, die sie gegen Augsburg und Darmstadt geschluckt haben."

"Sie haben am Anfang der Saison appelliert, dass sie Geduld und Zeit brauchen. Aber die gibt es in diesem Geschäft nicht. Das sollten sie in Gladbach wissen. Es war abzusehen, dass die Tendenz zu einem schwierigen Start gehen wird. Die Frage ist, ob sie es jetzt schaffen, es gegen diese beiden Gegner umzudrehen", erklärte Effenberg.

Vor der Spielzeit verließen mit Jonas Hofmann, Lars Stindl, Ramy Bensebaini und Marcus Thuram gleich vier wichtige Stützen Mönchengladbach. Hinzu kommt, dass Neu-Kapitän Jonas Omlin auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ein Fehlen von Führungsspielern bemängelte auch der 35-fache Nationalspieler.

"Man braucht diese Führungsspieler. Auch Yann Sommer war einer. Die sind alle nicht mehr da. In so einer sportlich schwierigen Situation kann man nicht nur mit jungen Spielern performen. Dann braucht man diese Führungsspieler. Die sehe ich bei Gladbach gerade nicht. Jetzt müssten sie sich eigentlich zeigen", gab er zu bedenken.