FSV Mainz 05 monatelang ohne Hanche-Olsen

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Hanche-Olsen wird den Mainzern monatelang fehlen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss lange auf Verteidiger Andreas Hanche-Olsen verzichten. Wie das Tabellenschlusslicht am Montag mitteilte, wird der Norweger nach einer Operation am Sprunggelenk für vier bis sechs Monate ausfallen.

Mainz plagen derzeit große Personalsorgen, vor allem in der Defensive. In der Startelf beim 1:2 beim FC Augsburg am vergangenen Samstag musste Mittelfeldspieler Dominik Kohr in der Innenverteidigung aushelfen, Sportdirektor Martin Schmidt sprach bereits vom "letzten Aufgebot".