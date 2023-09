Matthäus stellt klare Forderung an Nagelsmann

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Lothar Matthäus blickt mit Spannung auf den ersten Auftritt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer

Julian Nagelsmann hat als neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft viel Arbeit vor sich. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat für den ehemaligen Trainer des FC Bayern einige Ratschläge parat.

Geht es nach Lothar Matthäus, muss Julian Nagelsmann mit seinem neuen DFB-Trainerstab und mit der Unterstützung von Rudi Völler schleunigst das geeignete System für seine Nationalspieler finden.

In seiner "Sky"-Kolumne schrieb der 62-Jährige: "Es geht nicht um die Frage, ob einzelne Spieler von Nagelsmann profitieren. Es geht nicht darum, ob Marc-André ter Stegen bessere Karten hat als Manuel Neuer, weil Julian Nagelsmann damals bei Bayern Neuers Torwarttrainer nicht wollte. Einzig und allein der Erfolg der Mannschaft ist wichtig."

Letztlich sei es gar "nicht so schwierig, wenn man bei der Nationalmannschaft das gleiche System spielt wie bei Bayern, nämlich 4-2-3-1", so Matthäus. Der FC Bayern habe es "kapiert" und viel Geld für Harry Kane in die Hand genommen, so Matthäus: "Die Nationalelf hat keinen Kane, aber Niclas Füllkrug hat in Bremen und in der Nationalelf bewiesen, dass er weiß, wie man Tore macht."

Matthäus: Keine Rücksicht auf Stars des FC Bayern oder FC Barcelona

Matthäus erwarte nun von Nagelsmann, "dass er mit einer Nummer neun spielt, die den deutschen Fußball und den FC Bayern immer starkgemacht hat". Nagelsmann habe in seinen fast zwei Jahren in München "wahrscheinlich auch gelernt, dass er nicht derjenige ist, der den Fußball verändern kann, sondern dass er die Spieler für ein System finden muss, das erfolgreich ist".

Schlussendlich müssten dann "die Besten" für das neue DFB-System spielen, "ob sie bei Bayern oder Barcelona spielen oder nicht". Man müsse "die Qualität bündeln und als Team so auftreten, dass wir an die Erfolge früherer Tage anknüpfen und die Fans wieder begeistern".

Sein Debüt als Bundestrainer gibt Julian Nagelsmann am 14. Oktober beim Testspiel der DFB-Auswahl gegen die USA. Vier Tage später steht das Spiel gegen Mexiko an.