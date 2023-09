Vergleich mit Bayern-Star: Tel muss sich "hinten anstellen"

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Mathys Tel (l.) war für den FC Bayern nach Einwechslung oftmals zur Stelle

Youngster Mathys Tel hat dem FC Bayern in dieser noch jungen Saison so manch einen Punkt mit späten Toren nach Einwechslung beschert. Dennoch darf der Franzose unter Thomas Tuchel noch nicht von Anfang an ran. Lothar Matthäus zog einen Vergleich mit einem anderen Münchner Profi, der zu Beginn seiner Karriere ähnliche Erfahrungen gemacht hat.

In gerade einmal 79 Spielminuten in der Bundesliga hat Mathys Tel dem FC Bayern drei Tore und eine Vorlage geliefert - ein Top-Wert, noch dazu für einen 18-Jährigen. In der Champions League gegen Manchester United brauchte der junge Franzose sogar nur drei Minuten, um nachzulegen.

Dennoch blieb Cheftrainer Thomas Tuchel zuletzt auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum bei seiner Linie, Mathys Tel auf der Bank zu belassen. Zwar stellte er sein System so um, dass neben Harry Kane ein weiterer zentraler Angreifer Platz hatte. Den Platz nahm jedoch Eric Maxim Choupo-Moting ein, der beim 7:0-Kantersieg sogleich den Führungstreffer erzielte.

Matthäus: Tels Situation beim FC Bayern erinnert an Musiala

"Hinter den namhaften Spielern muss sich Mathys Tel in München erst einmal hinten anstellen", hob auch der Ex-Münchner Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne hervor und zog dazu einen Vergleich mit einem weiteren Top-Spieler des deutschen Rekordmeisters: "Er ist noch sehr jung und er muss dranbleiben, das hat man auch bei Jamal Musiala gesehen, der in der Hierarchie, was Spieleinsätze angeht, gerade ein bisschen vor Thomas Müller steht."

DFB-Star Musiala, der nun schon auf 92 Bundesliga-Spiele (23 Tore) zurückblickt, gelang in der Saison 2020/21 der Durchbruch beim FC Bayern. Unter dem damaligen Trainer Hansi Flick kam der heute 20-Jährige auf 26 Bundesliga-Spiele für die Münchner, allerdings stand er nur sieben Mal in einer Startformation. Auch in der Folgesaison (zwölf Startelf-Einsätze) unter Julian Nagelsmann kam Musiala zumeist noch von der Bank.

Matthäus prognostizierte nun im Fall Tel: "So lange Sane, Coman und Gnabry auch performen, ist es für einen Tel sehr schwierig, aber er lernt in jedem Training dazu und wenn er reinkommt, ist er konzentriert, fokussiert, und vor allem seine Torquote spricht einfach für ihn."