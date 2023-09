Bayerns neues Supertalent bedankt sich bei Tuchel

IMAGO/Ulmer

Frans Krätzig (M.) hat sein Debüt für den FC Bayern in der Bundesliga gefeiert

Der FC Bayern hat womöglich ein neues Supertalent in seinen Reihen. Beim 7:0-Kantersieg der Münchner durfte Eigengewächs Frans Krätzig erstmals in der Bundesliga auflaufen. Anschließend bedankte er sich bei seinen Förderern.

"Ich bin überglücklich und stolz, mein Bundesliga-Debüt für diesen großen Verein gegeben zu haben", sagte der 20 Jahre alte Frans Krätzig gegenüber Vereinsmedien nach dem deutlichen Sieg gegen den VfL Bochum am fünften Bundesliga-Spieltag.

Der Youngster war von Cheftrainer Thomas Tuchel nach 65 Minuten - also beim Stand von 5:0 aus Sicht des FC Bayern - auf den Platz geschickt worden. Linksverteidiger Alphonso Davies machte für den Linksfuß Platz.

Krätzig zeigte sich im Anschluss dankbar für die erhaltene Chance: "Für mich ist am Samstag ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin mit 15 Jahren an den Campus gekommen und möchte mich bei allen bedanken, die mich in den vergangenen sechs Jahren auf meinem Weg begleitet und gefördert haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei Thomas Tuchel, der es mir ermöglicht hat, diesen Traum zu erfüllen. Ich weiß aber auch, dass es jetzt für mich erst richtig losgeht."

Tuchel lobt Bayern-Talent Krätzig: "Chance seit Wochen verdient"

Der 1,71 Meter große gebürtige Nürnberger war 2017 als 14-Jähriger in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt, wo er fortan alle U-Mannschaften durchlief. In der vergangenen Saison hatte Frans Krätzig bereits den Sprung vom Jugend- in den Herrenbereich geschafft und war insgesamt 32 Mal in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern eingesetzt worden.

In der Sommer-Vorbereitung wurde Krätzig von Tuchel mit auf die Asientour genommen, wo er erstmals auf sich aufmerksam machen konnte. Beim 4:3-Erfolg im Testspiel gegen Liverpool erzielte der in der Jugend oftmals als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzte Krätzig ein Traumtor aus der Distanz.

Tuchel hatte nach dem Profi-Debüt seines Schützlings derweil nur lobende Worte übrig: "Er hat seine Chance schon seit einigen Wochen verdient. Im Training ist er immer konzentriert und bringt eine Menge Freude mit. Ich habe nichts anderes als diese Leistung von ihm erwartet, weil er genau das unter der Woche immer zeigt."