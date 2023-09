Mavropanos-Ersatz im Wartestand: Wann explodiert Stergiou?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Neu beim VfB Stuttgart: Leonidas Stergiou

An dieser Stelle präsentieren wir jede Woche einen Spieler, der unter dem Radar läuft, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und seinen Marktwert schnell steigern könnte. Heute mit Leonidas Stergiou.

Marktwert: 990.000

Punkte: 0

Punkte pro Spiel: –

Darum wird Leonidas Stergiou unterschätzt

Die Einsätze bleiben aus, der Marktwert fällt. Doch trotzdem ist Leonidas Stergiou ein richtig tolles Talent. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart gehörte einst zu den Top-Talenten Europas, doch dann blieb der erhoffte Wachstumsschub in der Jugend aus und mit "nur" 1,81m gilt er für einen Innenverteidiger als klein. Ein Detail, das viele Vereine abschreckt, weil sie sich einen großen, kopfballstarken Abwehrchef wünschen. Doch bei seiner Größe wird oft übersehen, dass Stergiou trotzdem gut in Luftduellen ist. Er kann köpfen – und er positioniert sich extrem clever, um so die Größennachteile gegenüber Sturmkanten auszugleichen.

Beim VfB Stuttgart ist Stergiou derzeit aber nur Ersatzmann. Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou haben sich in der Innenverteidigung als Stammkräfte festgespielt und Stergiou ist, genau wie Neuzugangs-Kollege Anthony Rouault, in der Herausforderer-Rolle. Bisher steht er noch ohne Einsatz da – und so ist es nicht verwunderlich, dass sein Marktwert bei Comunio sinkt. Bei einem Peakwert von 3,6 Millionen ist er für viele Manager natürlich zu teuer. Doch mittlerweile ist er in Regionen angekommen, wo auf seine Zukunft spekuliert werden kann.

Denn eines ist klar: Der Stuttgarter Erfolgsstart wird nicht ewig anhalten – und die eingespielte Abwehr wird, aus welchen Gründen auch immer, auch mal wechseln. Zagadou zeigte sich etwa verletzungsanfällig und zudem gerne mit Patzern in der Defensive. Rutscht Stuttgart in eine Krisensituation, könnte zudem die Fünferkette wieder ein Thema werden. Dann ist Stergiou spannend, weil er auch ein neues Element in der Hintermannschaft des VfB Stuttgart bringen würde.

Das macht den Stuttgarter so stark

Wie bereits erklärt, ist Leonidas Stergiou sehr clever in seinem Stellungsspiel. Nicht nur in Luftduellen schafft er es immer wieder, sich durch vorausschauende Positionierungen. Auch seine etwas schwächere Physis im direkten Zweikampf gleicht er dadurch aus, dass er extrem gute Grätschen setzt und seinen Gegnern so immer wieder spektakulär den Ball stielt.

Er ist extrem agil, antrittsstark und auch in der Endgeschwindigkeit auf einem guten Niveau. So verteidigt er, vor allem als Halbverteidiger in einer Dreierkette, auch sehr gut gegen kleinere, wendigere Stürmer. Die quirligen Dribbler, die Innenverteidigern sonst so große Probleme bereiten, sind für Stergiou selten ein Problem.

Doch die große Qualität von Stergiou zeigt sich besonders mit dem Ball am Fuß. er ist ein exzellenter Aufbauspieler. Er dribbelt clever an und hat ein hervorragendes Passspiel. Seine Spielverlagerungen kommen stets auf den Punkt, seine linienbrechenden Pässe finden regelmäßig ihre Abnehmer und wenn alle Stricke reißen, nimmt er sich selbst den Ball und attackiert das gegnerische Mittelfeld.

Dieses Potenzial hat Leonidas Stergiou beim VfB Stuttgart

Leonidas Stergiou passt von seinem Spielstil eigentlich richtig gut zu VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der diese Elemente aus seiner Abwehr heraus fordert und fördert. Dabei spielt Stergiou mit seinen jungen 21 Jahren bereits sehr abgeklärt und erfahren. Seit seinem Debüt mit 16 Jahren für den FC St. Gallen absolvierte er 153 Pflichtspiele bei der ersten Mannschaft.

Dazu ist er eine absolute Leaderpersönlichkeit. Obwohl er schon bei der Schweizer A-Nationalmannschaft debütiert hat, rückte er ohne Zögern wieder in den U21-Kader zurück und beweist sich dort seit über zwei Jahren als Kapitän und Führungsspieler. Der VfB Stuttgart hat Stergiou derzeit für ein Jahr vom FC St. Gallen ausgeliehen – kann sich der 21-Jährige bei den Schwaben durchsetzen, gibt es aber eine Kaufoption, wie sein Jugendklub beim Transfer bestätigte.

Stergiou ist niemand, der sofort durchstarten wird. Aktuell ist er die Nummer drei oder sogar vier in der Abwehrhierarchie des VfB Stuttgart. Doch ist er ein absolutes Top-Talent, das mit einem niedrigen Comunio-Marktwert auch einfach mal eine Investition in die Zukunft wert sein kann. Für unter einer Million gibt es derzeit eines der Top-IV-Talente Europas – ein absolutes Schnäppchen. Und ein echter Comunio-Geheimtipp der Woche.

Niklas Staiger