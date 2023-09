Moukoko-Transfer zu Real Madrid unwahrscheinlich?

IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michael Berm

Youssoufa Moukoko muss beim BVB um Spielzeit kämpfen

Youssoufa Moukoko ist bei Borussia Dortmund aktuell nur noch Ersatzspieler. Aufgrund dessen ranken sich Gerüchte über einen möglichen Abschied des Nationalspielers vom BVB. An den Spekulationen rund um einen möglichen Transfer zu Real Madrid ist aber offenbar nicht allzu viel dran.

Wie es im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche" heißt, ist es zwischen Moukoko und Real Madrid nicht heiß.

Zuletzt hatte das spanische Portal "Defensa Central" vermeldet, dass die Königlichen einen Vorstoß bezüglich des 18-Jährigen in Erwägung ziehen sollen. Eine potenzielle Ablösesumme von 35 Millionen Euro wurde in diesem Zusammenhang ins Spiel gebracht.

"Sport1" verweist jedoch auf den bevorstehenden Wechsel von Endrick zu Real Madrid. Der 17-jährige Brasilianer von Palmeiras schließt sich dem spanischen Spitzenteam im kommenden Sommer an. Dass sich der Hauptstadtklub mit Moukoko ein weiteres hochveranlagtes Talent für den Angriff holt, soll unwahrscheinlich sein.

BVB-Abschied von Youssoufa Moukoko nicht ausgeschlossen?

Der deutsche WM-Fahrer hat bei Borussia Dortmund aktuell einen schweren Stand. Sebastian Haller und Neuzugang Niclas Füllkrug stehen in der internen Hierarchie derzeit vor Moukoko.

Der Mittelstürmer besitzt beim deutschen Vize-Meister noch einen Vertrag bis 2026. Laut "Bild" wäre der BVB aber "nicht abgeneigt", den Torjäger "für eine ordentliche Ablösesumme" abzugeben.

Moukoko war 2016 vom FC St. Pauli in die Jugend der Westfalen gewechselt. Einen nachhaltigen Stammplatz im Bundesliga-Team des BVB konnte er sich bislang aber noch nicht erarbeiten.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar stand Moukoko im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Will der Youngster ebenfalls bei der Heim-EM 2024 zur DFB-Auswahl gehören, benötigt er dringend Spielzeit. Nicht auszuschließen, dass die Transfer-Gerüchte bis zur Winterpause an Fahrt aufnehmen.