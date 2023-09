Tuchel umschiffte schweren Start beim FC Bayern

IMAGO/Ulmer

Thomas Tuchel hatte angeblich keinen leichten Start bim FC Bayern

Thomas Tuchel gilt sicher nicht als der allereinfachste Vertreter der Trainer-Gilde. Dass der 50-Jährige ein halbes Jahr nach dem Beginn seines Engagements beim FC Bayern noch felsenfest im Sattel sitzt, verdankt er allerdings angeblich auch einem äußerst bedachten und besonnenen Auftreten.

Als die Amtszeit von Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund im Sommer 2017 völlig überraschend endete, kam ans Licht, dass das Verhältnis des Coaches mit einigen Klub-Verantwortlichen, allen voran mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, tiefe Risse aufwies - Eine Versöhnung erfolgte erst 2023.

Auch beim FC Chelsea, den der Deutsche immerhin zum Champions-League-Titel führte, sollen Gerüchten zufolge Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung zu einer Trennung geführt haben. Stein des Anstoßes war dabei angeblich die irre Transferoffensive der Blues.

Als Tuchel im März 2023 das Zepter beim FC Bayern übernahm, soll der Ex-Spieler hingegen dadurch geglänzt haben, dass er sich hervorragend an eine schwierige Situation anpasste. Das enthüllt Fabrizio Romano im Podcast "Here We Go". Demnach sei der Start für Tuchel in München kein einfacher gewesen, da kurz nach seiner Ernennung zum neuen Chefcoach mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zwei maßgebliche Entscheider ihren Hut nehmen mussten, die Klubführung zu nicht unerheblichen Teilen neu aufgestellt wurde.

FC Bayern wird Winter-Transfers tätigen

Tuchel soll sich und seine Ideen jedoch geschickt durch die komplizierte Lage manövriert haben, seine Wünsche und Vorstellungen an die die neue Struktur angepasst haben, akzeptiert haben, dass man an der Säbener Straße auf dem Transfermarkt einige Enttäuschungen erlebte und sich vor sein Team gestellt haben.

Anders als in den Medien teils berichtet, habe Tuchel so "intern keine Probleme geschaffen". "Es fühlt sich so an, als würde die Kooperation Tuchel/FC Bayern funktionieren", urteilt Romano.

Einen Lohn gibt es auch: Im Januar werde der deutsche Rekordmeister auf dem Transfermarkt aktiv, ist sich der Insider sicher.