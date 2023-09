Zurück auf Top-Niveau! Extralob für Stuttgart-Star

IMAGO/HMB Media/Claus

Pascal Stenzel (2.v.l.) hat bisher alle fünf Saisonspiele des VfB Stuttgart absolviert

Der VfB Stuttgart befindet sich derzeit auf einem fast schon unheimlichen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga. Vier der ersten fünf Spiele haben die Schwaben gewonnen, dabei nur ein Tor weniger geschossen als Tabellenführer FC Bayern. Neben dem alles überstrahlenden Goalgetter Serhou Guirassy überzeugen aktuell noch weitere VfB-Stars auf ganzer Linie.

Es liegt auf der Hand, dass an VfB-Mittelstürmer Guirassy derzeit kein Vorbeikommen ist. Der 27-Jährige hat überragende zehn Tore nach fünf Spielen zu Buche stehen. Das sind sogar drei mehr als Bayerns Superstar Harry Kane bis dato geschafft hat.

Neben dem Top-Torjäger haben in den letzten Wochen und Monaten aber auch noch weitere VfB-Profis zu ihrer absoluten Bestform zurückgefunden und somit ihren Anteil am steilen Aufwärtstrend der Schwaben.

Einer von ihnen ist gewiss Pascal Stenzel, der auf der rechten defensiven Außenbahn seit Saisonstart als Mister Zuverlässig agiert. Ein Extra-Lob für den 27-Jährigen gab es jetzt auch vom Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der gegenüber der "Bild" betonte: "Gerade Pascal gehört zur Gruppe derjenigen, die unter Sebastian Hoeneß einen sichtbaren Schritt in ihrer Entwicklung gemacht haben.

Vagnoman kehrt beim VfB ins Mannschaftstraining zurück

Wohlgemuth hob vor allem hervor, dass der Außenverteidiger sowohl defensiv als auch offensiv in Erscheinung tritt und somit in allen Spielphasen des Tabellendritten ein wichtiger Faktor ist: "Er sorgt hinten für Stabilität und ist mit seiner exzellenten Technik auch für unserer Offensivspiel eine Bereicherung. Unser guter Start in die Spielzeit hat viele Väter – und Pascal ist ganz sicher einer von ihnen."

Nach der Rückkehr des zuvor verletzten Josha Vagnoman (Mittelfußbruch) auf die gleiche Position ist nun ein echter Konkurrenzkampf im Ländle entbrannt. Momentan hat sich Stenzel aber fürs Erste unentbehrlich gemacht im Erfolgssystem von Sebastian Hoeneß.