Nächste Verzögerung bei Manuel Neuer?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer wird beim FC Bayern weiter im Mannschaftstraining vermisst

Seit Wochen warten Fans und Verantwortliche des FC Bayern auf positive Signale von Manuel Neuer. Wann kann der in der Reha befindliche Keeper endlich wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückkehren? Ein kürzlich aufgestellter Rückkehrplan scheint derzeit jedenfalls zu wanken.

Zehn Monate lang muss der FC Bayern schon ohne Manuel Neuer auskommen, nachdem sich der langjährige Stammkeeper im Dezember bei einer Skitour einen komplizierten Beinbruch zuzog. Neuers ursprüngliche Vorstellung, schon im Sommertrainingslager wieder bei der Mannschaft zu sein, zerschlug sich schnell. Doch auch weitere anvisierte Comeback-Termine mussten immer wieder verschoben werden.

Nun stand in dieser Woche die nächste Gelegenheit an, zu der Neuer eigentlich wieder mit dem Team zusammen auf dem Feld stehen sollte. Doch am Montag war von Neuer im Mannschaftstraining keine Spur. Dabei hatte Trainer Thomas Tuchel noch vor etwas weniger als zwei Wochen erklärt, dass es einen Versuch in der jetzigen Kalenderwoche geben soll.

"Er war schon sehr weit, jetzt ist der Plan, dass er nächste Woche wieder ins Torwart-Training einsteigt und übernächste Woche dann den nächsten Anlauf unternimmt, um wieder im Mannschaftstraining zu sein", hatte Tuchel am Donnerstag der vorletzten Woche, dem 14. September, gesagt. Besagter "Anlauf" ist bislang allerdings nicht geschehen. Am Montag fehlte Neuer beim Team-Training.

Am Dienstag geht es für die Münchner im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster (20:45 Uhr/ZDF und im sport.de-Live-Ticker) ran, am Mittwoch oder Donnerstag könnte sich für Neuer die nächste Chance bieten. Doch ob er dann wirklich mit allen Stars zusammen auf dem Platz - und vor allem belastbar im Tor - steht, ist weiter offen.

Am Montag, zu Beginn der Woche, absolvierte er lediglich einige Übungen auf dem Nebenplatz, wie "Bild" beobachtet hat.

Flugübungen standen genauso auf dem Programm wie weite Abschläge, die Neuer aber keine Probleme mehr machten. In der Vergangenheit hatte das Bein noch auf ähnliche Übungsformen reagiert. Nach einem längeren Gespräch mit Torwartcoach Michael Rechner war die Einheit für Neuer dann beendet, wohingegen Daniel Peretz, der in Münster im Tor stehen wird, mit dem Team weitermachte.