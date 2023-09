Bürgermeisterin droht Ajax Amsterdam Spielverbot an

ANP/SID/OLAF KRAAK

Ajax Amsterdam droht nach dem Spielabbruch gegen Feyenoord Rotterdam Ärger

Nach den schweren Ausschreitungen durch Fans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam am Sonntag hat sich Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema eingeschaltet.

Sie fordert strenge Maßnahmen von Vereinsseite. Andernfalls, sagte Halsema, sehe sie sich gezwungen, selbst tätig zu werden.

"Dann werde ich notgedrungen eingreifen. Vor jedem Spiel müsste Ajax dann eine Lizenz beantragen und einen Maßnahmenkatalog abarbeiten", sagte die 57-Jährige in der TV-Sendung "Nieuwsuur". "Im äußersten Fall könnte ich die Austragung eines Spieles verbieten."

Nach Spielabbruch: Bürgermeisterin fordert bessere Einlasskontrollen bei Ajax

Konkret forderte Halsema, die auch den niederländischen Verband KNVB in die Pflicht nahm, unter anderem verbesserte Einlasskontrollen.

Zudem sollten gegebenenfalls auch lebenslange Stadionverbote gegen gewaltbereite Fans verhängt werden, deren "Ausführung und Anwendung streng durchgesetzt" werden solle. "Es geht so nicht mehr weiter", sagte Halsema.

Am Sonntag war die Partie zwischen Amsterdam und Feyenoord Rotterdam beim Stand von 0:3 in der 55. Minute abgebrochen worden, nachdem Ajax-Fans wiederholt Pyrotechnik abgebrannt und auf den Platz geworfen hatten. Zudem brachen in der Folge vor dem Stadion Tumulte aus, Hooligans griffen die Polizei an und warfen mit Pflastersteinen. Das Spiel wird am Mittwoch (14:00 Uhr) beim Stand von 0:3 ohne Zuschauer fortgesetzt.