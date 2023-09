FC Bayern verkündet vielversprechende Zukunftsentscheidung

IMAGO/H. Langer

Der FC Bayern engagiert sich in Afrika

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft - und zwar nicht nur in Deutschland: Wie der Bundesligist mitteilte, wird das gemeinsam mit dem Los Angeles Football Club ins Leben gerufene Joint Venture Red&Gold Football künftig mit der in Gambia ansässigen Fußball-Akademie Gambinos Stars Africa kooperieren.

Dadurch soll Talenten aus Gambia und anderen westafrikanischen Ländern der Weg in den professionellen Fußball geebnet werden. Ziel ist demnach, dass die Youngster "kontrolliert" und "selbstbestimmt" wählen können, wo und wie sie sich entwickeln wollen, um eines Tages eine Zukunft in Europa oder der MLS zu haben.

"Wir begrüßen die Gambinos Stars Africa als einen ersten, sehr wichtigen Partner. Gemeinsam wollen wir die besten Talente in Westafrika finden, ihnen ein optimales Umfeld für ihre Entwicklung und den individuell für sie besten sportlichen Weg in die europäischen Ligen oder in die MLS bieten. [...] Gemeinsam wollen wir Großes erreichen", wurde Jochen Sauer, seines Zeichens Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern sowie Geschäftsführer von Red&Gold Football, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

FC Bayern will Top-Talente in Westafrika fördern

Red&Gold Football wird dem Vernehmen nach "im Austausch mit der Akademie-Leitung eigene Trainer und eigenes Know-how einsetzen und eine gemeinsame Ausbildungsphilosophie erarbeiten, die sowohl die sportliche Förderung der jugendlichen Spieler umfasst als auch ihre persönliche Entwicklung".

Seit Juli arbeiten die Gambinos Stars Africa zudem mit Sane Elite Stars (Senegal) und Phoenix Sports Association (Kamerun) zusammen und können auf diese Weise "gezielt in attraktive Fußballmärkte Westafrikas hineinwachsen", heißt es.

So verfügt Red&Gold Football schon über drei vielversprechende Ausbildungsstandorte auf dem afrikanischen Kontinent - weitere könnten bereits bald folgen.