Superstar Messi denkt an weiteren Vereinswechsel

Lionel Messi spielt seit diesem Sommer in Miami

Der Wechsel von Weltmeister und Superstar Lionel Messi von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die nordamerikanische Major League Soccer hat sich bis dato als voller Erfolg erwiesen. In zwölf Pflichtspielen für das Team aus Florida erzielte Messi elf Tore, sorgte in der US-Metropole für einen regelrechten Fußball-Boom. In seiner Karriereplanung soll Inter Miami aber noch längst nicht die letzte Station sein, wie La Pulga nun selbst betonte.

Gegenüber dem argentinischen Fernsehsender "TyC Sports" sprach der 36-Jährige einmal mehr über seinen Plan, als aktiver Spieler noch einmal in der ersten Liga seines Heimatlandes spielen zu wollen. Für welchen Klub, steht dabei ohnehin schon längst fest.

"Ich hatte immer die Idee in meinem Kopf, den argentinischen Fußball zu genießen, für Newell's zu spielen und das auch noch als Weltmeister", so die Fußball-Ikone seines Heimatlandes, die in Argentinien spätestens seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im letzten Winter auf eine Stufe mit Legende Diego Maradona gehoben wurde.

Die Newell’s Old Boys sind der Erstliga-Klub aus Messis Geburtsstadt Rosario. Bis der spätere Weltstar 13 Jahre jung war, kickte er von 1995 bis 2000 für Newell's.

In der argentinischen Primera Division gelten die Old Boys als Traditionsverein, haben seit 1974 sechsmal die Meisterschaft gewonnen.

Messi denkt noch nicht ans Karriereende

Auf die Frage, wann es konkret werden könnte mit einem Wechsel in die argentinische Heimat, wusste Messi noch keine genaue Antwort, schließlich hat er gerade erst bis Jahresende 2025 in Miami unterschrieben.

Klar ist aber, dass der siebenmalige Ballon d'Or-Gewinner noch längst nicht an ein Karriereende denkt: "Ich denke darüber nicht nach und will darüber noch nicht nachdenken. [...] Ich will weiterhin das tun, was ich liebe. Ich will nicht über die Zukunft nachdenken. Ich will es so viel genießen wie möglich. Was ich am meisten liebe ist, Fußball zu spielen."

Aussagen, die den zig Millionen Messi-Fans weltweit nur allzu gut gefallen dürften.