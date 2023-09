Bayer-Star beim FC Barcelona gehandelt

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Bilden ein gefährliches Offensiv-Duo bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface und Florian Wirtz

Nationalspieler Florian Wirtz zählt zu den großen Stars bei Bayer Leverkusen. Immer wieder wird der 20-Jährige mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, nun wird er aber vor allem beim FC Barcelona gehandelt.

Der FC Barcelona hat es auf DFB-Offensivspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen abgesehen, wie unter anderem die Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet. Das Portal "Esport3" hatte die Gerüchte in Gang gesetzt, mehrere spanische Medien griffen die Meldung auf.

Dass nun neue Spekulationen um die Zukunft von Wirtz aufkommen, überrascht nicht. Der Pulheimer legte mit Leverkusen einen Raketenstart in die neue Saison hin.

Cheftrainer Xabi Alonso brachte den Spielgestalter in bislang allen Wettbewerben von Beginn an, insgesamt kommt er auf bereits sechs direkte Torbeteiligungen in sieben Spielen.

FC Bayern? FC Barcelona? Leverkusen in "guter Position" bei Wirtz

Vor allem das Zusammenspiel mit dem Bundesliga-Shootingstar Victor Boniface klappt wenige Wochen nach dessen Transfer bereits sehr gut. 29 (!) Tore lieferte Bayer Leverkusen in gerade einmal sieben Pflichtspielen, also etwas mehr als vier Treffer pro Partie.

Ob der FC Barcelona in naher Zukunft, sprich im kommenden Winter- oder im nächsten Sommer-Transferfenster, eine Chance hat, Wirtz zu verpflichten, ist derweil allein angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen äußerst unwahrscheinlich.

"Esport3" zufolge könnte ein Transfer die Marke von 100 Millionen Euro Ablöse überschreiten, eine Ausstiegsklausel ist in Wirtz' Vertrag nicht verankert. Und da der 20-Jährige im Sommer 2022 einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterzeichnete, kann Bayer Leverkusen die Situation entspannt verfolgen.

"Wir sind in einer guten Position, er hat einen langen Vertrag bei uns. Es gibt aktuell gar keinen Grund, sich über einen Wechsel Gedanken zu machen", stellte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bayer Leverkusen zuletzt klar. Das gilt auch für den FC Bayern, sollte in Zukunft ein Versuch unternommen werden, den DFB-Spieler abzuwerben.