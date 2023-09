Wird Tel vergrault? Ex-Bayern-Star schlägt Alarm!

IMAGO/H. Langer

Beim FC Bayern bislang Edeljoker: Mathys Tel

Entgegen aller Befürchtungen ist Mathys Tel durch die Verpflichtung von Harry Kane beim FC Bayern ganz und gar nicht in den Hintergrund gerückt. In den ersten Wochen der Saison 2023/2024 bestach der junge Franzose als Top-Joker, der in der Schlussphase mehrfach frischen Wind ins Münchner Spiel brachte. Ex-Nationalspieler Torsten Frings fordert deshalb längere Einsatzzeiten für ihn.

"Er wird sich auch irgendwann mal die Frage stellen, ob ihm das reicht, wenn er immer nur ein paar Minuten spielt. Und da bin ich selbst gespannt, was er dann macht", warf der 46-Jährige im Gespräch mit "ran" ein.

Frings warnte den Rekordmeister davor, Tel leichtfertig ziehen zu lassen. "Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Stürmer für die Zukunft sein kann, und da darf der FC Bayern auf keinen Fall den Fehler machen, ihn zu vergraulen", stellte der ehemalige Kapitän von Werder Bremen klar.

In gerade einmal 79 Bundesliga-Minuten hat Tel dem FC Bayern drei Tore und eine Vorlage geliefert - ein beeindruckender Wert, noch dazu für einen 18-Jährigen. In der Champions League gegen Manchester United (4:3) brauchte der junge Franzose sogar nur drei Minuten, um zu treffen.

Situation beim FC Bayern "ein bisschen schwieriger" für Tel

Frings zeigte Mitleid mit Tel, der an der Säbener Straße auch Opfer der Weltklasse-Konkurrenz im Kader ist.

"Es ist ein bisschen schwieriger bei Bayern, sich durchzusetzen - gerade dann, wenn du nur mit einem Stürmer spielst und einen 100-Millionen-Mann vor dir hast", spielte der langjährige Mittelfeldspieler auf Rekordeinkauf Harry Kane an.

Von Tels jüngster Entwicklung in München ist Frings ungeachtet dessen schwer beeindruckt. "Er macht seine Tore, ist immer brandgefährlich, wenn er reinkommt, und gibt der Mannschaft nochmal neue Impulse. Er ist ein super Junge, auf dem Boden geblieben, man sieht das richtig. Ich freue mich für ihn, dass er sehr wichtig für die Mannschaft ist", schwärmte der einstige Bayern-Profi.