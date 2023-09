Ancelotti reagiert auf Real-Gerüchte um Xabi Alonso

Peter Fastl/DeFodi.de

Xabi Alonso (re.) spielte 82 Mal unter Carlo Ancelotti, bei Real Madrid und beim FC Bayern (Foto)

Weil Carlo Ancelotti aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer 2024 Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft wird, braucht Real Madrid einen Ersatz für den Maestro. Angeblich ist die Wahl der Königlichen dabei auf einen Ex-Spieler gefallen: Xabi Alonso, derzeit äußerst erfolgreich mit Bayer Leverkusen ist. Nun hat sich Ancelotti zu den Spekulationen um Xabi Alonso als kommenden Real-Coach geäußert.

Ist Xabi Alonso der richtige Mann für das Trainer-Amt bei Real Madrid? Der amtierende Coach Carlo Ancelotti glaubt ja. Das hat der Italiener nun auf einer Pressekonferenz verraten, als er auf die Spekulationen um den aktuellen Fußballlehrer von Bayer Leverkusen als seinen Nachfolger bei den Königlichen angesprochen wurde.

"Ich habe Xabi trainiert. Er macht einen großartigen Job bei Bayer Leverkusen. Er versteht das Spiel hervorragend. Und deswegen ist er ein guter Trainer", zitiert "fussballtransfers.com" Ancelotti.

"Radio Marca" hatte zuvor berichtet, dass der Flirt zwischen dem spanischen Meister und Xabi Alonso heißer wird. Angeblich soll in Madrid bereits die Entscheidung gefallen sein, den 41-Jährigen nach Ancelottis Abschied ins Amt zu heben.

Ancelotti selbst ließ sich allerdings am Dienstag nicht in die Karten blicken, noch ist sein Wechsel zur brasilianischen Nationalmannschaft im kommenden Sommer nicht offiziell.

Deshalb bedachte der Italiener auch andere Ikonen der Madrilenen mit Lob. "Ich wünsche Xabi Alonso, Raúl, Álvaro Arbeloa eines Tages Real-Trainer zu werden. Ich liebe sie alle", so Ancelotti, der auch eine Verlängerung seines im Juni endenden Vertrages nicht per se ausschloss und anfügte: "Jeder weiß, dass ich hier glücklich bin. Wir können in Zukunft reden."

Xabi Alonso und Ancelotti kennen sich bestens

Dass Xabi Alonso als Topfavorit auf das Trainer-Amt bei Real gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Der Spaniern hat mit Bayer einen glänzenden Saisonstart mit 13 Punkten in der Bundesliga und Tabellenplatz zwei hinter dem punktgleichen FC Bayern München hingelegt.

Sein Vertrag in Leverkusen ist allerdings noch mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2026 versehen.

Alonso gehört zu den schillerndsten Erscheinungen im spanischen Fußball, er trug auch den Dress von Real und bestritt zwischen 2009 und 2014 insgesamt 236 Spiele (sechs Tore) für die Madrilenen.

Nach seinem Engagement bei den Königlichen wechselte er für drei Jahre zum FC Bayern. Bei beiden genannten Stationen wurde er auch von Ancelotti gecoacht.