Nächster Top-Star fehlt FC Bayern im Pokal

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel gehen beim FC Bayern die Verteidiger aus

Der FC Bayern muss im Erstrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstagabend (20:45 Uhr) sicher auf Abwehrspieler Matthijs de Ligt verzichten, zudem ist der Einsatz von Dayot Upamecano fraglich. Einem Medienbericht zufolge fällt nun noch ein weiterer Defensiv-Star aus.

Nach Angaben von "Bild" ist Innenverteidiger Min-jae Kim nicht mit seinen Mitspielern vom FC Bayern nach Münster gereist.

Am Montagnachmittag hatte der Südkoreaner der Zeitung zufolge schon nicht beim Abschlusstraining mitwirken können - genauso wenig wie Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano.

Cheftrainer Thomas Tuchel hatte am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel klargestellt, dass er trotz der Mehrfachbelastung keinen seiner Top-Spieler in München lässt. "Das wäre das falsche Signal", so der Münchner Coach.

Allerdings hatte Tuchel durchblicken lassen, dass die Einsätze der Innenverteidiger Upamecano und Kim fraglich seien: "Wir müssen schauen, wie Upa drauf ist. Er hat seit der Länderspielpause ein bisschen latente Beschwerden. Auch bei Min-jae müssen wir das abklären."

Bayern-Talent trainiert mit den Profis mit

De Ligt war derweil beim 7:0 (4:0) gegen den VfL Bochum zur Pause ausgewechselt worden, nachdem er einen Schlag auf das linke Knie abbekommen hatte. Allerdings muss der Niederländer nur einige Tage pausieren, wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte. Die Partie gegen Münster kommt jedoch zu früh.

Aufgrund der Verletzungssorgen stehen Tuchel gegen Münster nur noch wenige Optionen zur Verfügung. Immerhin ist der 18 Jahre alte Tarek Buchmann nach überstandener Muskelverletzung wieder einsatzbereit. In Raphael Guerreiro, der wohl wieder zurück im Kader sein wird, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui und Bouna Sarr stehen ansonsten nur noch Außenverteidiger zur Verfügung.

Im Training am Montag war daher der 20 Jahre alte Luca Denk bei den Profis des FC Bayern dabei, wie "Bild" berichtet. Das Eigengewächs hat bislang noch keinen Einsatz in der ersten Mannschaft erhalten.