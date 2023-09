VfB-Goalgetter Guirassy hat offenbar Schnäppchen-Klausel

IMAGO/Alexander Keppler

Serhou Guirassy trifft für den VfB Stuttgart derzeit nach Belieben

Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart muss im kommenden Sommer wohl einen Abgang von Torjäger Serhou Guirassy befürchten.

Wie "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, enthält der bis 2026 laufende Vertrag des 27 Jahre alten Guineers eine Ausstiegsklausel. Diese liegt demnach bei 20 Millionen Euro - ein Schnäppchen-Preis, sollte Guirassy seine derzeit so überragenden Leistungen im VfB-Trikot weiter bestätigen.

Zehn Tore stehen für ihn in fünf Bundesligaeinsätzen 2023/2024 bislang in der Statistik. Guirassy ist damit der treffsicherste Spieler in Europas Top-5-Ligen, noch vor Superstars wie Erling Haaland (Manchester City, acht Treffer), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) oder Harry Kane (FC Bayern, jeweils sieben Treffer).

Sollte der Shooting-Star den Schwaben für die festgelegte Summe den Rücken kehren, würden diese immerhin noch ein sattes Transferplus einfahren. Per Kaufoption hatte der VfB den zuvor von Stade Rennes ausgeliehenen Guirassy erst in diesem Sommer für rund neun Millionen Euro fest verpflichtet.

Die Gerüchteküche um den Noch-Stuttgarter kocht jedenfalls schon gewaltig. Juventus Turin sowie die beiden Mailänder Top-Klubs AC und Inter hätten Guirassy bereits ins Visier genommen, schrieb zuletzt die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport". Spekuliert wurde dort sogar über einen möglichen Winter-Wechsel, dem der VfB Stuttgart aber sicherlich nicht zustimmen dürfte.

VfB Stuttgart macht sich "keine Sorgen"

"Ich mache mir keine Sorgen wegen der Winter-Transferperiode, die ist eh noch viel zu weit weg. Ich glaube, dass er sich gerade sehr wohlfühlt und Lust hat, mit uns was zu reißen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt mit Blick auf Guirassys Zukunft.

"Erstmal freuen wir uns, dass er da ist. Darüber machen wir uns gerade Gedanken", so Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Auch dank Guirassy ist der VfB Stuttgart überraschend stark in die neue Spielzeit gestartet. Nach fünf Spieltagen belegen die Schwaben Tabellenplatz drei hinter dem FC Bayern und Bayer Leverkusen.