Handy-Nummer geleakt? Wirbel um BVB-Star

IMAGO/Blatterspiel

Julian Brandt (l.) und Marco Reus wollen mit dem BVB hoch hinaus

Was war da denn los?! Borussia Dortmund versendet in einer WhatsApp-Gruppe vermeintlich aus Versehen die Handynummer von Mittelfeld-Star Julian Brandt. Ein Telefon klingelt. Offenbar war das Ganze aber eine gezielte Aktion des BVB.

Borussia Dortmund hat einen WhatsApp-Kanal, in dem er Fans Nachrichten rund um den Verein zuschickt. Am Dienstag herrscht hier Verwunderung, Verwirrung - und Hoffnung. Eine privat anmutenden BVB-Nachricht ploppt auf.

"Tach Sven, hier einmal die neuer Nummer von Julian Brandt wie besprochen. Er weiß Bescheid, ruf einfach durch. +49176 46185695."

Hoppla! Hat der BVB wirklich die private Nummer von Brandt aus Versehen Tausenden Fans zur Verfügung gestellt? Ein Screenshot der Nachricht macht in den Sozialen Medien die Runde. Zahlreiche Anhänger wählen die Nummer, einige berichten gar, Brandt sei ans Telefon gegangen.

Laut "Bild" war das Ganze aber kein Versehen, sondern eine Aktion der Social-Media-Redaktion des BVB.

Ziel: Den WhatsApp-Kanal pushen, möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen. Für die PR-Maßnahme stellte der BVB demnach sogar ein Profilbild des Spielers zu der Nummer ein.

BVB: Anschluss unter Julian Brandts Nummer, aber keine Mailbox

Mittlerweile nimmt am anderen Ende der Leitung übrigens keiner mehr ab. "Diese Mailbox steht momentan nicht zur Verfügung", heißt es. So so, lieber BVB.

Brandt spielt seit 2019 für den BVB, kam von Bayer Leverkusen nach Westfalen. Für die Borussia absolvierte der 27-Jährige seither 132 Bundesliga-Spiele und schoss 32 Tore. Sein größter Erfolg mit dem BVB war der Triumph im DFB-Pokal 2021. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft lief Brandt seit 2016 44 Mal auf, erzielte drei Tore.

Mit Dortmund muss Brandt in der Liga wieder am Freitag ran. Im heimischen Stadion empfängt der BVB die formstarke TSG 1899 Hoffenheim, die momentan einen Punkt vor Dortmund auf Rang 5 liegt.