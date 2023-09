Doppelter Transfer-Coup? BVB-Gerüchte um Duo

IMAGO/Jose Miguel Fernandez

Fran Pérez vom FC Valencia wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund gilt seit Jahren als eine der besten Anlaufstellen für Talente in Europa. Zwei Nachwuchshoffnungen aus Spanien sollen es dem BVB ganz besonders angetan haben.

Wie das Portal "El Nacional" berichtet, haben Fran Pérez (21) und Yarek Gasiorowski (18) vom FC Valencia die Scouts aus Dortmund von ihren Qualitäten überzeugt.

Pérez gelte bei den BVB-Spähern sogar als "Wette ohne Risiko", heißt es. Der deutsche Vizemeister habe sich eine Verpflichtung des Flügelstürmers auf die Fahnen geschrieben.

Der Youngster gehört in Valencia in der laufenden Saison bereits zum erweiterten Stammpersonal. Zwei Vorlagen gelangen ihm in sechs Spielen in La Liga - ein durchaus ordentlicher Wert.

Ein großer Hype ist um Pérez dennoch bisher nicht ausgebrochen. Sein Marktwert wird auf weit unter einer Million Euro taxiert. Allerdings ist der spanische U21-Auswahlspieler vertraglich noch bis 2026 an seinen Ausbildungsverein gebunden.

Gasiorowski steht dem Vernehmen nach trotz seines jungen Alters schon länger auf dem BVB-Einkaufszettel. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wartet noch auf sein Profi-Debüt, kickt derzeit für Valencia in der Nachwuchs-Liga.

BVB sucht angeblich neuen Superstar

Im September 2021 hatten spanische Medien Gasiorowski erstmals beim BVB ins Gespräch gebracht. Damals stand ein Wechsel im folgenden Sommer im Raum. Konkret wurden diese Spekulationen aber nicht. Nun könnte es den nächsten schwarz-gelben Anlauf geben.

"Bild" hatte zuletzt über eine geänderte Strategie in der BVB-Kaderplanung berichtet. Demnach suche die Führungsetage für die Zukunft wieder nach einem absoluten Superstar, beziehungsweise nach einem Spieler, der das Potenzial hat, diese Rolle auszufüllen.

Ob Pérez und Gasiorowski intern in diese Kategorie eingeordnet werden, ist nicht überliefert.

Zuletzt verließ mit Jude Bellingham der letzte Akteur mit großer internationaler Strahlkraft den BVB in Richtung Real Madrid.