DFB-Frauen wollen Gewissheit: "Keine schöne Situation"

AFP/SID/OZAN KOSE

Wird Stefan Kuntz der Nachfolger von MVT?

Der Knoten ist geplatzt, jetzt soll auch die Hängepartie um die Zukunft der Fußball-Bundestrainerin bald ein Ende finden. "Es ist für uns alle keine schöne Situation, dass man keine Gewissheit hat", sagte Mittelfeldspielerin Lena Lattwein nach dem 4:0 (2:0) gegen Island am Dienstagabend in Bochum.

Sprich: Vor den nächsten Olympia-Qualifikationsspielen in der Nations League am 27. Oktober gegen Wales in Sinsheim und am 31. Oktober auf Island sollte geklärt sein, wie es mit der erkrankten Martina Voss-Tecklenburg weitergeht.

Kurz nach Abpfiff im Ruhrstadion brachte die "Sport Bild" den früheren U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz als möglichen Nachfolger ins Spiel, falls die DFB-Auswahl einen neuen Trainerstab bekäme. Zudem wird in dem Bericht über eine mögliche Lösung mit "MVT" auf dem Posten als neue Sportdirektorin spekuliert.

Voss-Tecklenburg (Vertrag bis 2025) ist seit mehreren Wochen krankgeschrieben, sie selbst hat sich seither nicht öffentlich geäußert. Die Analyse des WM-Debakels konnte in ihrer Abwesenheit noch nicht abgeschlossen werden.

Ihre Assistentin Britta Carlson, die das DFB-Team gegen Dänemark (0:2) und Island betreute, steht nicht dauerhaft als Cheftrainerin zur Verfügung. Auch sie wünschte sich "Klarheit, sowohl für die Spielerinnen, als auch für das Trainerteam", stünde als Notlösung aber auf ihren laufenden Vertrag verweisend weiter parat.