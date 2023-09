Matthäus traut Bayern-Youngster Weltfußballer-Wahl zu

IMAGO/Marc Schueler

Lothar Matthäus lobt Jamal Musiala vom FC Bayern

Jamal Musiala zählt beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft zu den großen Zukunftshoffnungen. Lothar Matthäus traut dem offensiven Mittelfeldspieler sogar die Auszeichnung als Weltfußballer zu.

"Das Zeug dazu hat er definitiv", sagte der Rekord-Nationalspieler gegenüber "Sport Bild". "In diesem Jahr vielleicht noch nicht, da gibt es zwei, drei andere Spieler als Favoriten", führte Matthäus aus: "Ich rechne mit einem Zweikampf zwischen Haaland und Messi, eventuell gehört Mbappé noch mit dazu."

Jedoch sei er selbst bei seiner Wahl zum Weltfußballer damals bereits 30 Jahre alt gewesen. "Jamal ist erst 20! Er hat noch so viel Zeit. Dafür braucht er aber Erfolg mit seinen Mannschaften: Beim DFB sowie im Verein", erinnerte der Weltmeister von 1990.

Jamal Musiala schießt FC Bayern zur Meisterschaft

"Der Weg ist lang, aber mein Ziel und Traum ist es, irgendwann Weltfußballer zu werden", reagierte Musiala im Interview mit dem Sportmagazin selbst auf die These von Matthäus.

Der Youngster des FC Bayern hat große Pläne. "Ich will einer der besten Spieler der Welt werden, das ist mein Anspruch. In ein, zwei Jahren will ich auf dem allerhöchsten Niveau sein", erklärte Musiala.

Matthäus attestierte dem Kreativspieler eine positive Entwicklung in den vergangenen Monaten. "Jamal hat am letzten Spieltag der vergangenen Saison beim 2:1 in Köln nicht nur das wichtigste Tor der vergangenen zwölf Monate für den FC Bayern geschossen", erinnerte der TV-Experte an den goldenen Treffer im dramatischen Meisterrennen in der letzten Bundesliga-Spielzeit.

"Es werden noch sehr viele Titel dazukommen"

Musiala sei "auf dem Platz präsent, wird sich weiterentwickeln und ist mit seiner Spielweise, seinen Fähigkeiten und seiner Leidenschaft für mich einer, der auf höchstem Niveau den Unterschied macht", sagte Matthäus.

Der 62-Jährige ist sich sicher: "Es werden noch sehr viele Titel dazukommen, mit deinen Mannschaften, national wie international genauso wie auch individuell."