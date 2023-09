Blitz-Wechsel von Max Eberl zum FC Bayern rückt näher

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Klopft der FC Bayern bei Max Eberl an?

Kann der FC Bayern mit Max Eberl schon bald das nächste prominente Gesicht in seiner Chefetage begrüßen? Möglich scheint es, denn angeblich bröckelt das Verhältnis zwischen dem 50-Jährigen und seinem Arbeitgeber RB Leipzig. Gleichzeitig soll sich allen voran Uli Hoeneß vehement für eine Verpflichtung des Ex-Gladbachers einsetzen.

Der FC Bayern steht womöglich vor dem nächsten spektakulären Transfer. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte RB-Sportchef Max Eberl nach jahrelangen Gelegenheits-Flirts mit dem Rekordmeister schon im kommenden Sommer tatsächlich nach München wechseln.

Eberls größter Fürsprecher an der Säbener Straße ist Uli Hoeneß, der schon lange ein gutes Verhältnis zum 50-Jährigen pflegt und in der Vergangenheit immer wieder mit dessen Verpflichtung liebäugelte. Am Ende passte die Konstellation aber nie. Das könnte sich nun ändern.

FC Bayern hat Platz für Max Eberl frei

Zum einen hat der FC Bayern nach seiner personellen Umstrukturierung noch einen Führungsposten zu vergeben - und zwar einen über Sportchef Christoph Freund. Hier glaubt allen voran Uli Hoeneß, dass Max Eberl der richtige Mann wäre.

Gleichzeitig soll die Beziehung zwischen dem Ex-Gladbacher und den Leipzig-Bossen bereits erste Risse bekommen haben. Die "Sport Bild" schreibt von einem "unterkühlten Verhältnis" zu RB-Chef Oliver Mintzlaff. Dass sich Eberl nach wie vor nicht deutlich zu RB Leipzig bekannt und sämtlichen Bayern-Gerüchten eine Abfuhr erteilt hat, soll zudem innerhalb des Klubs gar nicht gut ankommen.

Wechsel zum FC Bayern "sehr realistisch"

Diese Entwicklung sorgen laut "Sport Bild" dafür, dass ein Eberl-Wechsel zum FC Bayern mittlerweile "sehr realistisch" ist. Weder an Eberl noch am Rekordmeister würde diese scheitern, heißt es.

Und auch Leipzig könnte ohne großen Widerstand grünes Licht geben, schließlich stünde mit Rouven Schröder ein potenzieller Nachfolger schon bereit. Zwar könnten die Sachsen für Eberl eine Ablöse verlangen, dass der Deal daran scheitert, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Auf Nachfrage erklärte Eberl selbst dazu kurz und knapp: "Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag." Ein klares Dementi wollte ihm also nach wie vor nicht über die Lippen gehen ...