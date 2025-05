Darum scheiterte Guirassy einst beim 1. FC Köln

IMAGO/Revierfoto

Serhou Guirassy spielte eine starke erste Saison beim BVB

Serhou Guirassy hat sich bei Borussia Dortmund in seiner ersten Saison als Stammspieler unentbehrlich gemacht und in 45 Pflichtspielen 34 Tore geschossen. Auch beim VfB Stuttgart überzeugte er im Jahr zuvor schon mit einer Weltklasse-Form, die zu seinem Start in Deutschland nicht unbedingt zu erwarten war.

Seine Bilanz aus den letzten beiden Bundesliga-Jahren liest sich einfach beeindruckend: 49 Tore erzielte Serhou Guirassy in 58 Partien für den VfB Stuttgart (28) und Borussia Dortmund (21). Nur Harry Kane vom FC Bayern war da noch besser.

Vor sieben Jahren wechselte Serhou Guirassy einst vom französischen Zweitligisten AJ Auxerre zum 1. FC Köln in die Bundesliga. Wirklich durchsetzen konnte er sich in drei Saison bei den Domstädtern allerdings nie.

Er brachte es in Bundesliga und 2. Bundesliga in zweieinhalb Jahren auf lediglich 13 Startelfeinsätze in Köln, wurde im Winter 2019 schließlich zurück nach Frankreich verliehen.

Neben einigen Anpassungsschwierigkeit stand dem Mittelstürmer vor allem die eigene Gesundheit immer wieder im Weg. Wie die "Sport Bild" vorrechnete, fehlte Guirassy während seiner Köln-Zeit fast 400 Tage lang verletzt.

"Serhou hatte damals keine einfache Zeit in Köln, er war viel verletzt und hat nicht in seinen Rhythmus gefunden. Dass er enormes Talent hat, haben alle erkannt", erinnert sich sein damaliger Cheftrainer Stefan Ruthenbeck in dem Fachmagazin an die schwierige Phase beim Effzeh.

BVB-Wechsel im Sommer 2024

Der Guineer nahm in der französischen Heimat bei Amiens SC und Stade Rennes einen zweiten Karriere-Anlauf und startete dann im letzten Sommer 2022 seinen zweiten Anlauf in der Bundesliga. Nach einem Leihjahr 2022/2023, in dem Guirassy mit elf Toren in 22 Saisonspielen im Ländle schon der beste Knipser des Teams war, folgte im Jahr der Stuttgarter Vizemeisterschaft die komplette Leistungsexplosion.

Was den Angreifer dabei so stark machte? Der Kölner Ex-Trainer und interessierter Guirassy-Beobachter Stefan Ruthenbeck klärte darüber schon vor einiger Zeit in der "Sport Bild" auf: "Er ist ein kompletter Spieler, athletisch und technisch stark. Dazu hat er einen super Abschluss und antizipiert gut."

Im Sommer 2024 wechselte er dann für rund 18 Millionen Euro zu Borussia Dortmund