Bericht: HSV-Duo spielt auf Bewährung - Kritik an Walter

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Tim Walter (M.) und der HSV könnten in die Krise rutschen

Nach zwei Niederlagen in Folge, dazu noch gegen Aufsteiger, hängt beim Hamburger SV der Haussegen bereits mächtig schief. Ein Duo soll angezählt sein und auch HSV-Coach Tim Walter bleibt von Kritik aus einer bestimmten Richtung nicht verschont.

So schnell dreht sich der Wind an der Elbe: Nach 13 Punkten aus fünf Spielen zu Saisonbeginn und dem daraus resultierenden Tabellenplatz 1 wurden beim Hamburger SV im übertragenen Sinne schon Aufstiegsfeierlichkeiten geplant. Doch zwei Spieltage später herrscht wieder Tristesse beim Zweitligisten. Denn die mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestarteten HSV-Stars unterlagen gleich zwei Aufsteigern in Folge.

Nach den Pleiten gegen die SV Elversberg und den VfL Osnabrück (jeweils 1:2) rutschte der HSV nicht nur auf Rang drei ab, sondern gleichzeitig auch die Stimmung in den Keller. Immerhin: Sportchef Jonas Boldt nimmt Tim Walter laut "Sport Bild" von seiner Kritik aus. Unterstützt sogar, dass der Coach seine Spieler einen Tag nach der Niederlage gegen Osnabrück jede Menge Strafrunden in hohem Tempo laufen ließ. "Verlieren muss wehtun", zitiert das Blatt Boldt.

Doch in den Klub-Gremien soll Walter bereits kritisch gesehen werden, heißt es weiter. Die größten Vorwürfe sind dabei die fehlende Konstanz und dass es keine dauerhafte Weiterentwicklung der Mannschaft gibt.

Walter wiederum hat laut "Sport Bild" zwei Spieler ganz genau im Blick, die möglicherweise ihren Platz im Team verlieren könnten. Demnach spielen Laszlo Benes und Bakery Jatta nach schwachen Leistungen in den letzten beiden Partien nun auf Bewährung.

Vorwürfe gegen HSV-Stars

Besonders für den Letztgenannten dürfte das den Druck erhöhen, denn Jatta will und muss sich eigentlich für einen neuen Vertrag bewerben. Sein Arbeitspapier läuft im nächsten Jahr aus. Auch mit Jean-Luc Dompe und Levin Öztunali ist Walter offenbar unzufrieden.

Weiter heißt es, dass den HSV-Stars vorgeworfen wird, nach den letzten Pleiten zu schnell zur Tagesordnung übergegangen zu sein. Der absolute Siegeswille wird vermisst.

Keine leichte Zeit also für Walter und die Profis. Immerhin: Schon am Freitag kann es der HSV besser machen. Dann steht das wichtige Spiel gegen Mitaufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf an (18:30 Uhr im Liveticker bei sport.de). Die Fortuna ist zuletzt an den Hamburgern vorbeigezogen und belegt derzeit Platz 1 der Tabelle.