Marketing-Experte erneut als Schalke-Boss gehandelt

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Aufsichtsratschef Axel Hefer vom FC Schalke 04 hat alle Hände voll zu tun

Ungeachtet der sportlichen Krise und dem Rauswurf von Cheftrainer Thomas Reis ist der FC Schalke 04 seit dem Aus von Bernd Schröder als Vorstandsvorsitzender weiter auf der Suche einer neuen Führungsfigur. Nun wird ein neuer Name bei den Königsblauen gehandelt.

Nach Angaben von "Sport1" ist Raphael Brinkert weiterhin ein Thema, wenn es um die Nachfolge von Bernd Schröder beim FC Schalke 04 geht. Der 46 Jahre alte Brinkert habe schon vor der Ernennung von Schröder vor rund zwei Jahren zu den Kandidaten gezählt.

Unabhängig von der Personalie Brinkert führe der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 um Axel Hefer bereits im Hintergrund Gespräche, um den Posten als Vereinschef alsbald zu besetzen. Eine Entscheidung über die Nachbesetzung soll noch in diesem Jahr fallen, heißt es beim TV-Sender.

Zu Brinkert habe es dem Bericht zufolge bislang noch keine Kontaktaufnahme gegeben.

Brinkert arbeitet mit Bayern-Star Goretzka zusammen

Raphael Brinkert hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Marketing-Experte gemacht. Er hat mehrere Agenturen gegründet und ist zudem CEO des Werbefußballverbands sowie Dozent an der International School of Management. Mit seiner Agentur BrinkertLück betreut er unter anderem Fußballverbände wie den DFB oder die UEFA.

Zudem unterstützt der 46-Jährige Fußballprofis wie Leon Goretzka vom FC Bayern beim Thema Marketing und Kommunikation in beratender Funktion. Nicht zuletzt hat Brinkert eine große Verbundenheit zum FC Schalke 04. Der gebürtige Haltener hatte in der Vergangenheit etwa die königsblaue Facebook-Seite des Klubs gegründet und betreut, ehe er sie an den Klub übergab.

Personalbeben beim FC Schalke 04

Ziel des neuen Klubchefs wird es sein, den Traditionsverein endlich in ruhige Fahrwasser zu bringen. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht Schalke 04 erneut mitten in einer sportlichen Krise.

Nach sieben Spieltagen trennte sich der Klub am Mittwochmorgen von Cheftrainer Thomas Reis. Zudem gilt auch die Zukunft von Sportchef Peter Knäbel längst nicht mehr als sicher. Nach Angaben von "Sky" werde der bis 2024 gültige Vertrag des Managers "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängert".