Nach Premierentreffer: Bayern-Juwel vermeidet Kampfansage

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Erzielte sein erstes Tor für die Profis des FC Bayern: Frans Krätzig

Frans Krätzig hat aufregende Tage hinter sich: Erst das Profidebüt für den FC Bayern im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum (7:0), dann die frühe Einwechslung im Pokalspiel bei Preußen Münster (4:0) samt Premierentor. Für den 20-Jährigen jedoch kein Grund, vorschnell Ansprüche anzumelden.

Viel wurde in den vergangenen Wochen darüber geschrieben, dass die Durchlässigkeit für Talente aus den eigenen Reihen beim FC Bayern zu gering ist. Frans Krätzig schickt sich momentan an, das Gegenteil zu beweisen.

Seit seinem 14. Lebensjahr hat der Allrounder sämtliche Nachwuchsteams der Münchner durchlaufen und jetzt den Sprung in die starbesetzte Profimannschaft geschafft.

Im nachgeholten Auftaktmatch im DFB-Pokal gegen Preußen Münster kam der Youngster am Dienstagabend nun erstmals länger in einem Pflichtspiel für den FC Bayern zum Einsatz.

Krätzig "profitierte" dabei von der schweren Armverletzung von Serge Gnabry, der bereits nach elf Minuten den Platz verlassen musste. Sein Ersatz nutzte die Bewährungschance, brachte sich immer wieder ins Offensivspiel ein und traf kurz vor dem Pausenpfiff gar zum zwischenzeitlichen 3:0. Von sport.de wurde er dafür mit der Note 2,0 belohnt.

"Es war eine tolle Atmosphäre. Wir sind sehr gut reingekommen und haben uns belohnt. In der zweiten Halbzeit hätten wir das vierte Tor schneller nachlegen können. Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel von uns", bilanzierte Shootingstar Krätzig im Anschluss.

FC Bayern: Krätzig will "jeden Tag abliefern"

Auf Kampfansagen verzichtete Krätzig derweil. Der gebürtige Nürnberger, der sich auf der linken Abwehrseite am wohlsten fühlt, ordnete sein besonderes Erlebnis in Münster demütig ein.

"Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, wie immer. Das ist das, was ich kann und was ich versuche, jeden Tag abzuliefern, ob im Training oder so wie heute im Spiel", betonte der hochveranlagte U20-Nationalspieler.

Angesichts der aktuellen Verletzungsmisere ist nicht ausgeschlossen, dass Krätzig demnächst noch weitere Chancen erhält, sich zu präsentieren.