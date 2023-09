Kabinenstille: Gladbach fehlen die Leitwölfe

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Trainer Gerardo Seoane soll bei Gladbach der einzige sein, der den Mund aufmacht

Platz 15, kein Sieg, mickrige zwei Pünktchen: Borussia Mönchengladbach ist in der Bundesliga ganz mies aus den Startlöchern gekommen - und hat ein Problem. Mit Kapitän Jonas Omlin (fällt wegen Schulter-OP für den Rest des Jahres aus), Christoph Kramer (Innenbandanriss im Knie) und dem krebserkrankten Stefan Lainer fehlen im "Fohlen"-Stall die Anführer, die dem Team im Zweifel den Marsch blasen.

Derzeit mache in der Gladbacher Kabine einzig Trainer Gerardo Seoane den Mund auf, in der Mannschaft fehlten dagegen Typen, Führungspersönlichkeiten, die die Truppe ebenfalls aufrütteln, berichtet die "Sport Bild". Zuletzt sollen sich die Spieler nach Seoanes Ansprachen nicht einmal lautstark in der Umkleide motiviert und angepeitscht haben, was eigentlich in jeder Mannschaft Usus ist.

Die Vize-Kapitäne Julian Weigl und Florian Neuhaus halten das Team intern demnach zwar zusammen, achten auf Zusammenhalt und Disziplin, seien beide aber stille Anführer, keine Lautsprecher auf dem Platz.

Gladbachs sportliche Führung soll das Schweigen schon registriert haben. In Darmstadt forderte etwa vor der Handelfmeter-Entscheidung nur Stürmer Tomas Cvancara bei Schiri Timo Gerach Elfer, sonst reklamierte keiner.

Für kommende Transfers haben sich die Ober-Borussen daher offenbar auf die Fahnen geschrieben, stärker auf die Führungsqualitäten der potenziellen Einkäufe zu achten. Zugleich sollen im bestehenden Kader neue Leitwölfe entwickelt und ermuntert werden.

Bundesliga: Gladbach muss ersten Dreier einfahren

Am 6. Spieltag der Bundesliga muss Gladbach dringend ein erstes Zeichen setzen: Beim VfL Bochum ist die Borussia zum Siegen verdammt, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Dafür muss vor allem die Abwehr besser stehen. Gladbach kassierte in den ersten fünf Spielen schon 13 Tore, schoss selbst erst fünf. Deutlich zu schlecht für den ambitionierten Klub vom Niederrhein.