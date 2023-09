Union besorgte sich "geheime Bonucci-Daten" aus Turin

IMAGO/O.Behrendt

Union-Star Bonucci absolvierte insgesamt 502 Spiele für Juventus Turin

Mit der Verpflichtung von Italien-Legende Leonardo Bonucci sorgte Union Berlin im vergangenen Sommer für ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Trotz des verpatzten Debüts in der Bundesliga bleiben die Verantwortlichen der Köpenicker ruhig und gelassen.

Und das hat einen guten Grund. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat sich Union vor der Verpflichtung des 36-Jährigen "geheime Leistungsdaten" von Bonucci aus Turin besorgt. Dabei soll es unter anderem um Körperfett-, Sprint-, Kraft- und Laktatwerte gehandelt haben. Diese Daten wurden von den Berliner Experten ausgewertet und waren am Ende ausschlaggebend für die Verpflichtung des Europameisters von 2021.

Ein weiteres Argument für Bonucci: Der Italiener ist trotz seiner Erfolge und seiner Vita absolut am Boden geblieben. Union-Manager Oliver Ruhnert dazu: "Obwohl er eine herausragende Karriere hinter sich und diesen Status hat, ist er kein extravaganter Spieler, sondern ein introvertierter, ruhiger Mensch, der sehr respektvoll mit den anderen Spielern spricht, sie mitnimmt, Hilfestellungen gibt. Das alles wird den anderen Jungs bei uns sehr guttun."

Union-Neuzugang Bonucci will zurück in die Nationalmannschaft

Doch warum entschied sich Bonucci selbst für einen Wechsel in die deutsche Hauptstadt? Zuletzt erklärte er, dass er einfach etwas verändern wollte: "Ich musste raus aus meiner Komfortzone". Zudem hofft der 121-malige italienische Nationalspieler weiter auf ein Comeback in der "Squadra Azzurra". Bonucci will unbedingt an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilnehmen und dort den Titel verteidigen, den er 2021 gewann.

Zwar wurde er von Neu-Italien-Coach Luciano Spalletti bei den letzten Länderspielen nicht berücksichtigt, dies begründete der Coach aber mit der fehlenden Saisonvorbereitung Bonuccis.

Um in Zukunft wieder ein Thema in der Nationalmannschaft zu sein, muss Bonucci aber auch auf dem Platz gute Leistungen zeigen. Nach einem guten Debüt in der Champions League gegen Real Madrid, folgte ein Debakel in der Bundesliga. Gegen Hoffenheim verschuldete Bonucci einen Elfmeter und sah beim zweiten Gegentreffer ebenfalls nicht gut aus.