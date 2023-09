Mega-Deal? Verhältnis von Mbappé zu Real "besser denn je"

IMAGO/Sebastian Frej

PSG oder Real Madrid? Kylian Mbappé muss bald eine Entscheidung treffen

Das Thema Kylian Mbappé ist bei Paris Saint-Germain und Real Madrid auch nach dem Ende des Sommer-Transferfensters allgegenwärtig. Offiziell gibt es keine neuen Entwicklungen, hinter den Kulissen soll sich allerdings einiges getan haben.

Bei Real Madrid herrscht in diesen Tagen eine eher gedrückte Stimmung. Die bittere Derby-Niederlage gegen Atlético Madrid hängt den Königlichen schwer in den Knochen. Vor allem, weil das die erste Partie in dieser Saison war, in der sich deutlich gezeigt hat, dass dem Team ohne Vinicius Jr. vorne ein echter Knipser fehlt.

Dank der Heldentaten von Jude Bellingham in den ersten Wochen fiel das noch nicht so schwer ins Gewicht. Im Metropolitano flog den Königlichen die dünne Besetzung in der Spitze allerdings um die Ohren. Das haben auch die Verantwortlichen erkannt. Umso mehr wollen sie in der Causa Mbappé schon frühzeitig Nägel mit Köpfen machen.

Real-Boss pflegt gutes Verhältnis zu Mbappé

Das Portal "Defensa Central" berichtet, dass Real den Transfer schon im Januar endgültig eintüten und sich mit Mbappé einigen will. Die Chancen darauf stehen angeblich gut, denn das Verhältnis des Superstars mit Real-Boss Florentino Pérez sei mittlerweile "enger denn je", heißt es. Was das genau bedeutet, ist unklar.

Gleichzeitig soll es aber auch im Lager der Königlichen noch Zweifel an dem Transfer geben, schließlich sei auch ein Verbleib des Superstars bei PSG noch nicht restlos auszuschließen. "Le Parisien" berichtete in dieser Woche, dass eine sportlich außerordentlich erfolgreiche Saison der Pariser bei Mbappé ein Umdenken bewirken könnte.

Am Ende hängt jedoch alles vom Spieler ab. Durch seinen 2024 auslaufenden Vertrag hat Mbappé seine Zukunft selbst in der Hand. Allerdings hüllt sich der Stürmer nach wie vor ins Schweigen. Ein Bekenntnis zu Paris oder auch eine Zusage an Real ging ihm öffentlich noch nicht über die Lippen.