Transfer-Tauziehen um BVB-Youngster?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Bynoe-Gittens (r.) vom BVB weckt offenbar Interesse

Jamie Bynoe-Gittens steht Borussia Dortmund nach seiner Schulterverletzung endlich wieder zur Verfügung. Der Flügelspieler des BVB gilt als großes Talent. In der Premier League wird seine Entwicklung offenbar aufmerksam verfolgt.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, zeigt der FC Chelsea großes Interesse an einer Verpflichtung von Bynoe-Gittens. Demzufolge würden die Blues dem Engländer ein "außergewöhnliches Potenzial" attestieren.

Der FC Chelsea soll allerdings nicht der einzige Premier-League-Klub sein, der die Entwicklung des 19-Jährigen genaustens verfolgt. Newcastle United sowie der FC Arsenal werden in dem Medienbericht ebenfalls mit Bynoe-Gittens in Verbindung gebracht.

Der Linksaußen war 2020 aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Bynoe-Gittens besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2025.

"fichajes.net" zufolge will der deutsche Vize-Meister seinen Youngster nicht vorzeitig ziehen lassen. Aus diesem Grund wird über eine hohe Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro spekuliert.

Ob es zwischen den genannten Premier-League-Vereinen und Bynoe-Gittens in Zukunft tatsächlich heiß wird, bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

BVB: Schulterprobleme bremsten Bynoe-Gittens aus

Der Flügelspieler wurde in der vergangenen Saison immer wieder von Schulterproblemen ausgebremst. In dieser Spielzeit will Bynoe-Gittens endlich wieder angreifen.

Am vergangenen Wochenende gehörte der gebürtige Londoner der Dortmunder Startelf gegen den VfL Wolfsburg an. Für seinen Auftritt beim 1:0-Heimsieg in der Fußball-Bundesliga erhielt Bynoe-Gittens die sport.de-Note 4,5.

Mit Karim Adeyemi hat der Youngster im Rennen um einen Stammplatz einen prominenten Konkurrenten. Allerdings steckt der deutsche Nationalspieler aktuell im Formtief, weshalb Bynoe-Gittens auf weitere Einsatzchancen hoffen kann.