Goretzka reagiert auf Bundestrainer-Entscheidung

Leon Goretzka (l.) und Julian Nagelsmann kamen beim FC Bayern gut miteinander aus (Archivbild aus November 2022)

Mit der Berufung Julian Nagelsmanns zum neuen Bundestrainer öffnet sich auch für Leon Goretzka wieder eine Tür zur Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Unter Hansi Flick war der Mittelfeld-Star des FC Bayern zuvor nicht für die letzte Länderspiel-Phase nominiert worden.

Entsprechend positiv bewertete der zweimalige WM-Teilnehmer, der am Dienstagabend im DFB-Pokal auf der ungewohnten Innenverteidiger-Position bei den Bayern in Münster (4:0) ausgeholfen hatte, die Verpflichtung Nagelsmanns.

"Ich bin froh, dass wir mit Julian einen herausragenden Trainer haben und freue mich auf die gemeinsame Zeit", meinte Goretzka am "ZDF"-Mikrofon am Dienstagabend zu der Personalie Nagelsmann.

Während dessen knapp zweijähriger Amtszeit beim FC Bayern galt Leon Goretzka als Stammspieler bei den Münchnern. Entsprechend enttäuscht hatte sich der gebürtige Bochumer im April auch über die Entlassung des Cheftrainers geäußert.

"Er ist einfach ein hervorragender Trainer, ich glaube, das weiß jeder in Deutschland. Er hatte noch einen Vertrag bei Bayern, aber keinen aktiven Posten, also war es für mich der logische Schritt - ich bin froh, dass wir jetzt einen großartigen Nationaltrainer haben und ich bin zuversichtlich, dass wir den Schwung, den wir schon im letzten Spiel hatten, weiterführen werden", führte Goretzka jetzt weiter aus.

Kimmich von Nagelsmann als Bundestrainer überzeugt

Auch Teamkollege Joshua Kimmich hatte sich am Pokalabend in Münster zu der Bundestrainer-Thematik geäußert. "Natürlich kennen wir uns, wir hatten hier eine gute Zeit zusammen. Ich glaube nicht, dass es beim FC Bayern so erfolglos war. Ich denke, Julian wird ein paar Dinge anders machen. In der Nationalmannschaft ist es anders als im Verein, weil man nicht jeden Tag zusammen auf dem Platz steht. Ich denke, er wird es sehr gut machen", wurde der Bayern-Star in der "Bild" zitiert.

Kimmich galt während der Amtszeit Nagelsmanns beim FC Bayern ähnlich wie Goretzka ebenfalls als enger Vertrauter des 36-Jährigen.