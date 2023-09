Schalke-Coach statt Bundestrainer? Das sagt Felix Magath

IMAGO

Arbeitete beim FC Schalke 04 schon einmal erfolgreich als Trainer: Felix Magath

Nach der Freistellung von Thomas Reis sucht der FC Schalke 04 nach einem neuen Trainer, der die in Schieflage geratenen Knappen wieder auf Aufstiegskurs bringt. Nun hat sich mit Felix Magath ein erster möglicher Kandidat zu einem neuerlichen Engagement in Gelsenkirchen geäußert.

Schon von 2009 bis 2011 hatte Magath beim FC Schalke 04 das Sagen, führte die Königsblauen damals als Vizemeister in die Champions League. In 79 Pflichtspielen an der Seitenlinie sammelte er mit dem Ruhrpott-Klub im Schnitt 1,8 Punkte (insgesamt 142).

Kein Wunder also, dass manch ein Fan den mittlerweile 70-Jährigen, der für seine knallharten Trainingsmethoden bekannt ist, als ideale Lösung sehen würde, um das Team wachzurütteln. Derzeit liegt S04 auf Relegationsplatz 16, die Stimmung rund um den Verein ist vergiftet. Auch deshalb musste Coach Reis letztlich seine Koffer packen.

Von "Sky" wurde Magath, der sich unlängst auch als Bundestrainer ins Spiel gebracht hatte, nun gefragt, ob er sich über einen Anruf aus Gelsenkirchen freuen würde. Seine verschmitzte Antwort: "Das weiß ich nicht."

Bislang habe es allerdings keine Kontaktaufnahme gegeben: "Ich habe aktuell nichts mit Schalke 04 zu tun und es hat sich keiner bei mir gemeldet. Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Schalke."

Felix Magath: Thomas Reis hat FC Schalke 04 "wiederbelebt"

Dass der FC Schalke am Mittwoch überhaupt die Reißleine gezogen hat, überraschte Magath nach eigener Aussage.

"Ich habe nicht mit der Entlassung von Thomas Reis gerechnet. Ich hatte bis zuletzt den Eindruck, dass er gut dort hingepasst hat. Diesen Anschein hat es zumindest gemacht", erklärte der ehemalige Profi.

Speziell in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde habe der Übungsleiter auf Schalke tolle Arbeit geleistet, so Magath: "Reis hat den Verein wiederbelebt. Die Mannschaft war nach der letzten Vorrunde im Grunde abgestiegen."

Er habe gleichwohl keinerlei Kenntnis darüber, "was intern vorgefallen ist, offensichtlich gab es Unruhe und der Trainer hat in den Augen der Verantwortlichen nicht alles richtig gemacht."

FC Schalke 04: Thomas Reis verlor die Kabine

Zum Verhängnis wurde Reis übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass er in den letzten Wochen den Rückhalt der Schalker Kabine verlor.

Die öffentliche Taktik-Kritik von Abwehrspieler Timo Baumgartl nach der jüngsten 1:3-Pleite beim FC St. Pauli passte da ins Bild. Von der Vereinsführung wurde der Neuzugang im Nachgang hart bestraft.

Magath dazu: "Ich bin der Meinung, dass es immer am besten ist, wenn der Trainer das weitere Vorgehen mit dem Spieler in so einem Fall regelt. Er ist verantwortlich für ihn und seine Leistung, führt ihn und sollte deshalb auch bestimmen, was in so einem Fall zu tun ist. So habe ich das immer versucht zu handhaben."