Leipzigs Openda vergleicht sich mit Harry Kane

IMAGO/O.Behrendt

Lois Openda kam im Sommer vom RC Lens zu RB Leipzig

Am 6. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison reist der FC Bayern zum Topspiel nach Leipzig. Nach der heftigen 0:3-Pleite im Supercup ist der deutsche Rekordmeister auf Revanche aus. RB hingegen könnte die Münchner bei einem Sieg in der Tabelle überholen.

Klappen könnte dies, wenn Leipzig-Stürmer Lois Openda seine starke Form auch gegen Bayern abrufen kann. Der Belgier, der im Sommer für rund 38,5 Millionen Euro von RC Lens zu den Sachsen kam und damit zum Rekordtransfer wurde, erzielte in seinen ersten sieben Spielen bereits drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Auf dem Level anderer Top-Stürmer der Bundesliga, etwa Harry Kane, sieht sich der 23-Jährige jedoch noch nicht. "Harry Kane ist einer der Besten der Welt. Er ist besser als ich. Aber genau das ist mein Antrieb: Ich möchte eines Tages auf seinem Level sein", sagte er der "Sport Bild".

Ex-Leipzig-Trainer Tedesco riet Openda zu RB-Wechsel

"Ich kann noch viel mehr, und daran arbeite ich täglich, um alles aus mir rauszuholen", so der elfmalige belgische Nationalspieler weiter. Dort ist Ex-RB-Trainer Domenico Tedesco Coach. Mit dem 38-Jährigen hatte sich Openda vor seinem Wechsel ausgetauscht.

"Er hat mir nur positive Dinge erzählt: Der Klub will jedes Spiel gewinnen, den Pokal holen, immer in der Champions League dabei sein. Und dass sie immer junge Spieler haben, denen sie Spielzeit geben, damit sie sich entwickeln", erklärte Openda.

Trotz des starken Saisonstars sieht Openda Leipzig gegen den FC Bayern, der möglicherweise auf die Innenverteidiger Min-Jae Kim und Dayot Upamecano verzichten muss, nicht als Favorit: "Der Supercup war top. Aber wir wollen die Bayern in diesem großen Spiel noch mal schlagen und werden alles dafür tun, dass ihre Reise nach Leipzig so unangenehm wie möglich wird. In unserem Stadion darf sich niemand wohlfühlen außer uns."