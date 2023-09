Kane schwärmt von neuem Bayern-Kollegen

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Neuer Superstar des FC Bayern: Harry Kane

Beim FC Bayern hat Harry Kane einen perfekten Start hingelegt. Zwölf Scorerpunkte in den ersten sieben Pflichtspielen haben die Kritiker des 100-Millionen-Euro-Deals in Windeseile verstummen lassen. In München hat sich der Engländer bereits bestens eingelebt, mit seinen neuen Teamkollegen kommt er bestens zurecht. Ein Offensivstar hat es ihm besonders angetan.

"Thomas (Müller; Anm.d.Red.) ist ein fantastischer Typ, der den FC Bayern lebt", schwärmte Kane in der Oktober-Ausgabe des Mitgliedermagazins "51" von seinem erfahrenen Mitspieler.

Beide kannten sich schon vorher aus Duellen in der Champions League und mit der Nationalmannschaft, entsprechend schnell klickte es nach Kanes Ankunft an der Säbener Straße.

Über Müllers Erfolgsgeheimnis sagte der Rekordneuzugang: "Er hat diesen besonderen Hunger, er will immer alles, gleichzeitig hat er Spaß an dem, was er tut."

Gemeinsam wollen sie nun "alles geben, um mit dem FC Bayern erfolgreich zu sein", kündigte Kane, der in fünf Bundesligapartien bereits sieben Mal getroffen hat, an.

Harry Kane will beim FC Bayern "etwas erreichen"

Durch die 100 Millionen Euro, die vom FC Bayern an Tottenham Hotspur überwiesen wurden, war die Erwartungshaltung beim Kane-Transfer gigantisch. Für den 30-Jährigen jedoch kein allzu schwerer Rucksack.

"Ganz ehrlich? Den größten Druck mache ich mir selber: Ich will etwas erreichen", verdeutlichte der Mittelstürmer, der in München nicht nur als Goalgetter überzeugt: "Assists sind auch wichtig, und über allem steht immer der gemeinsame Erfolg, der Sieg fürs Team."

Zugleich macht Kane keinen Hehl daraus, ein Knipser aus Leidenschaft zu sein. "Dieser Adrenalinstoß nach einem Tor lässt dich immer weitermachen", verriet der Routinier, der beim deutschen Branchenführer bis 2027 unterschrieben hat.

Es scheint, als habe er seine Entscheidung für ein neues Abenteuer beim FC Bayern bislang nicht bereut.