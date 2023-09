Mega-Wechsel im Winter? Neue Gerüchte um Serhou Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Trifft im Trikot des VfB Stuttgart, wie er will: Serhou Guirassy

Er trifft und trifft und trifft ... und wird so langsam auch für die ganz großen Vereine interessant. Der famose Saisonstart des VfB Stuttgart ist eng mit Stürmer Serhou Guirassy verbunden, der schon jetzt bei zehn Toren steht. Klubs aus der englischen, spanischen und italienischen Liga sollen bereits hellhörig geworden sein.

An seinen Qualitäten ließ Serhou Guirassy schon in der letzten Saison keine Zweifel aufkommen. In diesem Jahr hat der 27-Jährige sein Spiel aber auf ein neues Level gehoben. Mit zehn Toren in den ersten fünf Saisonspielen ist er der erfolgreichste Torjäger in Europas Top-Ligen. Eine Entwicklung, die in diesem Ausmaß kaum vorhersehbar war.

Für den VfB sind das gute und schlechte Nachrichten, denn mit seinen Auftritten hat sich der Stürmer für viele Klubs noch interessanter gemacht. Geht es nach einem Bericht der katalanischen Zeitung "El Nacional", steht mittlerweile das "Who is Who" des europäischen Fußballs Schlange.

Klopft Real Madrid im Winter beim VfB Stuttgart an?

Zu den Interessenten gehören demnach unter anderem der FC Liverpool, Manchester United, der FC Chelsea und Real Madrid. Auch die beiden Mailänder Klubs AC und Inter sowie Juventus Turin sind angeblich schon hellhörig geworden.

Spannend könnte die Personalie laut "El Nacional" vor allem für Real Madrid werden. Dort fehlt nach dem Abgang von Karim Benzema ein klassischer Neuner im Kader. Sehen die Königlichen ihre Ziele im Laufe der nächsten Monate gefährdet, könnte der spanische Klub dem Bericht zufolge einen Winter-Vorstoß bei Guirassy wagen.

Wird der VfB bei einem Mega-Angebot schwach?

Offen ist, ob die Schwaben schon im Winter grünes Licht für einen Abgang geben würden. Dafür spricht, dass es in Guirassys Vertrag eine Ausstiegsklausel geben soll, nach der er den Klub im Sommer 2024 für "nur" 20 Millionen Euro verlassen könnte. Sollte ein Klub schon im Winter in die Vollen gehen und deutlich mehr Geld bieten, könnte sich der VfB aus wirtschaftlichen Gründen zum Handeln gezwungen sehen.

Trainer Sebastian Hoeneß macht sich allerdings noch keine Gedanken über einen Winter-Abgang seines Top-Stürmers. "Ich mache mir keine Sorgen wegen der Winter-Transferperiode, die ist eh noch viel zu weit weg. Ich glaube, dass er sich gerade sehr wohlfühlt und Lust hat, mit uns was zu reißen", betonte er am Wochenende.