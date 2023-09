Transfer-Beben? Osimhen radiert SSC Neapel aus

IMAGO/Giuseppe Maffia

Ein Tiktok-Video der SSC Neapel über Victor Osimhen sorgt für Ärger

Ein seltsamer Fehltritt der SSC Neapel könnte weitreichende Folgen für den Top-Klub haben. Superstar Victor Osimhen soll rechtliche Schritte und sogar einen Abschied vom Vesuv in Betracht ziehen.

Auf dem offiziellen TikTok-Account des SSC Neapel tauchte Medienberichten zufolge am Dienstag ein Video auf, dass den Nigerianer heftig verärgert haben soll. Das spanische Portal "fichajes.net" mutmaßt sogar, dass ein Abschied im Raum steht.

Der inzwischen gelöschte Clip soll Osimhen zeigen, wie er einen Elfmeter fordert - unterlegt mit einer ihm zugeordneten Piepsstimme ("Gib mir bitte einen Elfmeter!"). Als der 24-Jährige den Strafstoß erhält, folgt ein gepiepster Dank und ein vollkommen übertriebenes Lachen, ehe der Angreifer den Ball am Pfosten vorbeischießt. Zumindest alles andere als eine schmeichelhafte Darstellung des Superstars, der Neapel 2022/23 mit 26 Treffern zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren geschossen hatte.

"Ein Video, in dem Victor verspottet wurde, wurde zunächst veröffentlicht und dann verspätet gelöscht", griff Osimhens Berater Roberto Calenda das Geschehen auf. Es handele sich um eine "schwerwiegende Tatsache", die schlicht "inakzeptabel" sei und die die "Behandlung, die der Junge in der letzten Zeit zwischen Medienprozessen und Fake News erleidet, noch verstärkt". Man ziehe in Betracht, rechtliche Schritte einzuleiten.

Eine erste Reaktionen, die dem Klub zu denken geben sollte, ist inzwischen auch erfolgt. Osimhen hat den SSC Neapel von seinen Social-Media-Auftritten ausradiert. Seinen 2,9 Millionen Followern präsentiert Osimhen dort aktuell lediglich Schnappschüsse und Videos, die ihn privat oder im Dress der nigerianischen Nationalmannschaft zeigen.

Wann reagiert die SSC Neapel?

Der Post dürfte darauf fußen, dass Osimhen am Sonntag beim 0:0 gegen den FC Bologna in der 72. Minute einen Strafstoß deutlich neben das Tor setzte. Zuvor hatte der Goalgetter vehement und erfolgreich gefordert, dass ein Handspiel bestraft werden würde. Warum Neapel diese Aktion derart ins Lächerliche zieht, bleibt allerdings ein seltsames Geheimnis.

Zumal Osimhen 2023/24 erneut zu den besten Spielern des Klubs gehört. Gegen Bologna verhinderte nur der Pfosten einen Treffer aus dem Spiel heraus. In fünf Ligaspielen erzielte der Stürmer allerdings schon drei Tore.

Gespannt darf man sein, wie und ob Osimhen am Mittwochabend reagiert, wenn die SSC Udinese Calcio empfängt (20:45 Uhr). Eine Entschuldigung oder zumindest irgendeine Reaktion des Vereins, wie sie auf X (ehemals Twitter) zigfach gefordert wird, blieb bislang aus.