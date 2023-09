Chance für den FC Bayern? Barca unzufrieden mit ter Stegen

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Marc-André ter Stegen wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Marc-André ter Stegen gehört inzwischen zu den dienstältesten Spielern im Kader des FC Barcelona. Dennoch droht dem Nationaltorhüter nach einigen Wacklern zuletzt angeblich die Verpflichtung eines neuen Konkurrenten. Kochen die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an ter Stegen wieder hoch?

Die Hackordnung im Tor des FC Barcelona ist klar: Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins, Inaki Pena sein Ersatzmann, der nur zum Zuge kommt, wenn Trainer Xavi seinem Stammkeeper mal eine Pause gönnen will.

Bei Barca genießt ter Stegen seit inzwischen neun Jahren den Ruf eines zuverlässigen Rückhalts. 385 Einsätze hat der 31-Jährige inzwischen für den amtierenden spanischen Meister auf dem Buckel. 161 Mal hielt ter Stegen die Null - eine starke Quote. Erst im August verlängerte Barca seinen Vertrag bis 2028.

Zuletzt aber waren ter Stegens Leistungen nicht mehr so glanzvoll. Beim 2:2 bei RCD Mallorca spielte er beim ersten Gegentreffer einen folgenschweren Fehlpass und sah beim zweiten Gegentreffer unglücklich aus. Xavi sprach im Anschluss von "unzulässigen Fehlern" seiner Mannschaft, ohne allerdings ter Stegens Name zu nennen.

Zweifel beim FC Barcelona, Interesse vom FC Bayern?

Dennoch sollen klubintern erste Zweifel am Schlussmann gesät sein. Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, gehen diese sogar so weit, dass Barca überlegt, einen neuen Konkurrenten für ter Stegen zu verpflichten. Dieser, so die angeblichen Gedankenspiele, könnte den Deutschen fordern und ihm dabei helfen, zu seiner Top-Form zurück zu finden.

Beim FC Bayern dürfte man die Entwicklung rund um ter Stegen gespannt verfolgen. Immer wieder wurde der frühere Gladbacher in den letzten Jahren beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Die Torhüter-Planungen in München sind derzeit unklar: Die Verträge von Manuel Neuer und Backup Sven Ulreich laufen im kommenden Sommer aus. Der 37-jährige Kapitän konnte wegen seines Beinbruchs in den letzten Monaten keine Argumente für eine Verlängerung sammeln. Nach wie vor ist offen, wann er auf den Platz zurückkehrt.

Sollte ter Stegen wider Erwarten demnächst auf dem Markt sein, könnte der FC Bayern einen Anlauf wagen.