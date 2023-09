"Große Ehre": FC Bayern verlängert mit England-Star

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft

Die Männer- und Frauenteams des FC Bayern haben etwas gemeinsam: In der Offensive machen Stars aus England den Unterschied. Während Harry Kane bei den Herren alles kurz und klein schießt, ist Georgia Stanway bei den Damen ein wichtiger Faktor. Nun hat die 24-Jährige ihren Vertrag in München langfristig verlängert.

Das teilte der FC Bayern am Mittwochmittag mit. Nach ihrer Unterschrift ist Stanway bis 2026 an den Verein gebunden.

Aktuell teilt sich die englische Nationalspielerin mit Glódís Perla Viggósdóttir, die ebenfalls erst kürzlich verlängerte, und Sarah Zadrazil das Kapitänsamt.

Stanway läuft seit Sommer 2022 für den FC Bayern auf. In ihren ersten 37 Pflichtspielen erzielte die amtierende Europameisterin zehn Tore.

"Für mich fühlt es sich hier wie zuhause an, was sehr wichtig für mich ist. Das hier ist der beste Ort für mich und hier sehe ich meine Zukunft. Die Möglichkeit, beim FC Bayern zu verlängern, und dass der Verein das auch will, ist eine große Ehre", betonte Stanway in einer Klub-Mitteilung.

Stanway ergänzte: "Als Fußballspielerin und als Profisportlerin ist man hier, um sich zu behaupten, und wir als Team sind hier, um zu gewinnen. Ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich bin sehr ehrgeizig, also werde ich alles tun, was ich kann, um der Mannschaft zu helfen, sowohl auf als auch neben dem Platz."

FC Bayern: Georgia Stanway soll "noch wichtiger werden"

Meistercoach Alexander Straus freut sich, beim FC Bayern weiter mit Stanway zusammenarbeiten zu können.

"Georgia ist noch jung und wird noch wichtiger für unser Team werden, als sie es bereits ist. Sie ist im letzten Jahr in unserem Team in eine Führungsposition hineingewachsen. Ich denke, jeder konnte sehen, wie wichtig sie für uns war. Wir glauben an Georgia, und ich freue mich, dass auch Georgia an unser Team und unser Vorhaben glaubt", wurde der Übungsleiter zitiert.