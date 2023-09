BVB-Flirt vor Verlängerung bei PSG?

IMAGO/Federico Pestellini

PSG-Talent Warren Zaire-Emery (r.) spielte auch gegen den BVB in der Champions League

Im Sommer wurde Borussia Dortmund lange Interesse an Warren Zaire-Emery von Paris Saint-Germain nachgesagt. Konkret wurden die Bemühungen des BVB jedoch nicht. Nun scheint ein Transfer des PSG-Juwels endgültig in weite Ferne zu rücken.

Wie der bestens vernetzte italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht der 17-Jährige kurz vor einer Vertragsverlängerung in der französischen Hauptstadt.

Der aktuelle Kontrakt von Zaire-Emery läuft im Sommer 2025 aus. Unklar ist, bis wann das neue Arbeitspapier datiert sein soll.

Der 2006 geborene Franzose spielt seit 2014 bei Paris Saint-Germain und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins.

Schon in der vergangenen Saison stand der Rechtsfuß in wettbewerbsübergreifend 31 Partien für PSG auf dem Platz. Dabei kam er meist als Einwechselspieler zum Einsatz und erzielte insgesamt zwei Tore.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Zaire-Emery, dessen Marktwert inzwischen auf rund 20 Millionen Euro taxiert wird, in jeden seiner bisher sieben Auftritte (sechs Spiele in der Ligue 1 und eine Partie in der Champions League) in der Startelf und wurde zweimal kurz vor Schluss ausgewechselt.

Entwickelt sich Warren Zaire-Emery wie Ex-BVB-Star Jude Bellingham?

Dass PSG in dieser Saison trotz seines jungen Alters vermehrt auf Zaire-Emery baut, ist keine Überraschung.

Intern sollen die Verantwortlichen einen Transfer von Ex-BVB-Star Jude Bellingham abgelehnt haben, da man Zaire-Emery eine ähnliche Entwicklung wie dem jungen Engländer zutraut.

Bellingham wechselte schließlich für über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid.

Auch Zaire-Emery selbst sieht seine langfristige Zukunft an der Seine. "Mein Traum ist es, meine gesamte Karriere bei PSG zu verbringen und jede mögliche Trophäe zu gewinnen", erklärte der Jungprofi im Sommer gegenüber französischen Medien.