Profi-Debüt für Bayern-Talent "große Motivation"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Taichi Fukui hat sein Profi-Debüt für den FC Bayern gegeben

Cheftrainer Thomas Tuchel vom FC Bayern gibt, auch aufgrund der dünnen Personaldecke, mehr und mehr jungen Nachwuchsspielern die Chance auf Bewährungsproben im Profibereich. Nach dem Debüt von Eigengewächs Frans Krätzig in der Bundesliga war im DFB-Pokal Taichi Fukui dran, der sich hinterher begeistert zeigte.

Mittelfeldspieler Taichi Fukui hat beim 4:0 (3:0) im DFB-Pokal sein Profidebüt für den FC Bayern gefeiert. Der junge Japaner war aus seiner Heimat zu Jahresbeginn zum deutschen Rekordmeister gewechselt und kam seither für die Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz.

Gegen Preußen Münster schickte Tuchel den 19-Jährigen nach 63 Minuten aufs Feld, dort übernahm er die Aufgaben von Kapitän Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld.

"Machte es auf der Kimmich-Position erstaunlich abgeklärt. Verteilte die Bälle mit Auge und hätte noch fast einen Treffer aufgelegt", hieß es anschließend in der Einzelbewertung von sport.de. Für seinen Auftritt erhielt er die Note 2,5.

Auch Krätzig beeindruckt bei Sieg des FC Bayern

Nach der Partie zeigte sich Fukui begeistert: "Seitdem ich Anfang des Jahres zum FC Bayern gekommen bin, war es mein großer Traum, bei den Profis zum Einsatz zu kommen. Deswegen bin ich sehr froh und überglücklich über meinen Einsatz in Münster. Es hat sehr viel Spaß gemacht", erklärte er gegenüber Vereinsmedien am Tag nach seinem Einstand als Profi: "Mein Debüt ist große Motivation für mich, täglich weiter hart an mir zu arbeiten, damit vielleicht weitere Einsätze folgen werden."

Nun kommt es für den jungen Mittelfeldspieler darauf an, sich weiter im Training zu beweisen. Aufgrund der dünnen Personaldecke beim FC Bayern könnten womöglich in dieser Saison weitere Einsätze folgen.

Neben Fukui durfte auch Frans Krätzig gegen Münster Erfahrungen sammeln. Das Eigengewächs hatte beim 7:0 gegen den VfL Bochum sein Profi-Debüt gegeben, im Pokal kam er nach elf Minuten aufgrund der Verletzung von Serge Gnabry in die Partie.

Auch Krätzig beeindruckte, nicht nur aufgrund seines Treffers zum zwischenzeitlichen 3:0.