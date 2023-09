Hoeneß "sehr, sehr happy" mit Bayern-Auftritten

IMAGO/David Inderlied

Der FC Bayern macht Uli Hoeneß (r.) in diesen Tagen sehr glücklich

Sportlich ist beim FC Bayern in diesen Tagen alles in Butter, wie man so schön sagt. Das stellt vor allem einen sehr zufrieden: Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Uli Hoeneß ist beim FC Bayern längst wieder omnipräsent. Nachdem sich der Klub-Patron in der vergangenen Saison auch mal längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, steht er mittlerweile wieder regelmäßig Rede und Antwort. Auch das Pokalspiel in Münster ließ sich der 71-Jährige nicht entgehen.

Der Grund für sein Erscheinen hängt offenbar unmittelbar mit den jüngsten sportlichen Auftritten der Mannschaft zusammen. Das zumindest deutete Sportchef Christoph Freund an, der nach dem Spiel in Münster in den Katakomben länger mit Hoeneß, Thomas Tuchel und Vorstand Dr. Michael Diederich diskutierte.

Nach dem Gespräch erklärte Freund gegenüber der "Münchner Abendzeitung": "Er [Hoeneß] ist sehr, sehr happy, wie die Mannschaft gerade auftritt. Es macht Spaß, zuzuschauen."

Beim FC Bayern herrscht wieder beste Stimmung

Dass sich der Wind beim FC Bayern nicht nur sportlich, sondern auch strukturell und personell in eine bessere Richtung gedreht hat, begünstigt Hoeneß' gute Laune. Schon Ende August sagte er in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" über die Arbeit im Verein: "Wir sind wieder sehr eng zusammengewachsen und verstehen uns so gut wie nie."

Mittlerweile zögen alle Verantwortlichen wieder "an einem Strang", lobte Hoeneß damals: "Das trifft auf alle zu, die bei uns die Entscheidungen treffen, und das tut dem ganzen Verein gut."

Diese gute Stimmung innerhalb des Klubs war in der Saison 2022/23 ein Stück weit verloren gegangen. Nach den Entlassungen von Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn wurde gar schon die Wiederauferstehung des "FC Hollywood" herbeigerufen. Am Ende riss der FC Bayern das Ruder aber wieder um - ganz zur Zufriedenheit von Uli Hoeneß.