Schalkes Interimstrainer nimmt Spieler in die Pflicht

IMAGO/RHR-FOTO

Matthias Kreutzer betreut den FC Schalke 04 als Interimstrainer

Interimstrainer Matthias Kreutzer hat nach der Freistellung von Thomas Reis angesichts der brenzligen Lage von Schalke 04 auch an die Spieler appelliert.

"Das ist nicht unser Anspruch, was gerade mit Schalke 04 ist", sagte der 40-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: "Verdammt noch mal jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen, um zu sagen, ich liefere jetzt einfach ab und den vollen Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten."

Am Mittwochmorgen hatte der Verein die Trennung von Trainer Reis bekanntgegeben, bereits am Freitag (18.30 Uhr/Sky) geht es für den Absteiger, der derzeit auf Tabellenrang 16 liegt, zum SC Paderborn. "Es ist herausfordernd, weil das nächste Spiel umnittelbar bevorsteht", sagte Kreutzer, der bis auf Weiteres mit Co-Trainer Mike Büskens die Verantwortung übernehmen wird.

Aufgrund des "kurzen Zeitraums" habe er über taktische Dinge noch nicht "vollends entschieden", erklärte der Interims-Coach. Er werde diese am Abend "in aller Ruhe" festlegen, "um sie morgen in der letzten Trainingseinheit auch einmal gegenüber der Mannschaft zu thematisieren". Zuletzt hatte Abwehrspieler Timo Baumgartl in einem Sky-Interview Zweifel an der Taktik des vorherigen Trainers geäußert.

Reis habe er noch am Morgen getroffen, sagte Kreutzer. Über dessen Gefühlslage nach der Entlassung zu sprechen sei aber "natürlich unfassbar schwer", antwortete er auf eine Nachfrage: "Da müsste man ihn schon selbst fragen." Er habe Reis, der das Traineramt Ende Oktober 2022 von Frank Kramer übernommen hatte,jedenfalls "als total offenen, ehrlichen und authentischen Menschen kennengelernt".