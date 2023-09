So lange droht Serge Gnabry auszufallen

IMAGO/Revierfoto

Serge Gnabry verletzte sich gegen Preußen Münster

Am Dienstagabend gewann der FC Bayern in einem Nachholspiel der ersten Runde des DFB-Pokals ebenso souverän wie standesgemäß mit 4:0 bei Drittligist SC Preußen Münster. Ein dicker Wehrmutstropfen nahm dem Sieg allerdings reichlich Strahlkraft: Die Verletzung von Serge Gnabry. Der Offensivspieler brach sich schon nach vier Minuten die Elle im linken Unterarm und musste wenig später den Platz verlassen. So schnell kehrt der 28-Jährige angeblich auch nicht zurück.

Gnabry werde dem FC Bayern "mehrere Wochen fehlen", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei "Sky": "Er wird morgen in München operiert." "Mit der Ausfallzeit müssen wir schauen, da geht es danach vielleicht mit einer Schiene", ergänzte Sportdirektor Christoph Freund.

Die "Bild" will nun erfahren haben, wie lange der deutsche Nationalspieler tatsächlich zum Zuschauen gezwungen ist.

"Vier bis maximal sechs Wochen", so die Zeitung werde der Angreifer nicht zur Verfügung stehen. Letztlich hänge alles davon ab, wie der Heilungsverlauf von Bruch und OP-Wunden ausfalle.

FC Bayern ohne Gnabry gegen den BVB?

Mindestens muss der deutsche Rekordmeister in diesem Szenario also im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (30. September), der Champions-League-Partie beim FC Kopenhagen (03. Oktober), den Liga-Auftritten gegen den SC Freiburg (08. Oktober) und dem 1. FSV Mainz 05 (21. Oktober) sowie in der Königsklasse bei Galatasaray (24. Oktober) auskommen.

Sollte es auf sechs Wochen hinauslaufen, wäre auch das Liga-Topspiel bei Vizemeister Borussia Dortmund (04. November) in Gefahr.

Bitter: Gnabry, der mit Hüftproblemen Teile der Vorbereitung verpasste, fand gerade erst wieder zu seinem Spiel. Beim 4:3-Spektakel gegen Manchester United (20. September) erzielte der sein erstes Saisontor. Das zweite wird jetzt auf jeden Fall noch einige Zeit auf sich warten lassen.