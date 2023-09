Diese Trainer werden beim FC Schalke 04 gehandelt

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Sandro Schwarz (r.) soll einer der Trainerkandidaten des FC Schalke 04 sein

Am Mittwochmorgen verkündete der FC Schalke 04 die Trennung von Trainer Thomas Reis. Mit Matthias Kreutzer benannte man zudem den Coach, der am Freitag (29. September, 18:30 Uhr) auf der Bank der Knappen sitzen wird. Eine langfristige Lösung stellt der 40-Jährige, der seit 2019 als Assistent und Videoanalyst bei S04 aktiv ist, allerdings nicht da. Kreutzer fehlt schlicht die entsprechende Lizenz. Das gilt nicht für die zwei Namen, die nun in den Medien als mögliche Nachfolger kursieren.

Die "Bild" veröffentlicht nun einen "ersten Kandidatenkreis" der Trainer, die man beim FC Schalke 04 derzeit als mögliche Heilsbringer diskutieren soll.

Demnach sollen die derzeit vereinslosen Sandro Schwarz (zuletzt Hertha BSC) und Robert Klauß (zuletzt 1. FC Nürnberg) als Optionen in Betracht gezogen werden. Neben dem eher jungen Duo diskutiert man dem Bericht zufolge allerdings die Namen einiger durchaus prominenter Übungsleiter.

Stefan Kuntz, der nach seinem Aus aus Nationaltrainer der Türkei auch als möglicher Anwärter auf das Bundestraineramt galt, soll ebenso von der Schalke-Führung in Betracht gezogen werden, wie Franco Foda (ehemals unter anderem 1. FC Kaiserslautern und Nationaltrainer Österreichs) und Felix Magath.

Kehrt Felix Magath zum FC Schalke 04 zurück?

Magath wäre fraglos die klangvollste Lösung. Der 70-Jährige blickt mit dem HSV, dem 1. FC Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart, Bayern München, dem VfL Wolfsburg, S04 und zuletzt Hertha BSC bereits auf zahlreiche Top-Stationen im deutschen Fußball, gewann dreimal die Deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und rettete zahlreiche Teams vor dem Abstieg.

Von "Sky" wurde der Routinier bereits mit einem potenziellen Interesse der Königsblauen konfrontiert, Magath hielt sich allerdings bedeckt: "Ich habe aktuell nichts mit Schalke 04 zu tun und es hat sich keiner bei mir gemeldet. Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Schalke", so Magath. Eine vorauseilende Ablehnung des Jobs klingt allerdings anders.