Guirassy winkt Bundesliga-Rekord

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist auf Rekordkurs

Sehrhou Guirassy ist auf Rekordjagd. Der Top-Stürmer des VfB Stuttgart kann am Samstag gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln einen alten Rekord in der Bundesliga einstellen.

Er trifft gerade, wie er will. Serhou Guirassy hat den VfB Stuttgart in "magische" Sphären gehievt. Dank der Tore des Angreifers stehen die Schwaben nach den ersten fünf Spiele so gut da wie seit 27 Jahren nicht mehr. Damals zauberte das "magische Dreieck" um Fredi Bobic, Krassimir Balakov und Giovane Elber in Bad Cannstatt. Den Zauberstab hat inzwischen Guirassy übernommen. Nach dem 5. Spieltag steht er bei sage und schreibe 10 Treffern und führt die Torschützenstatistik der Bundesliga an. 10 Tore nach 5 Spielen gelangen bisher nur Bayern-Rekordmann Robert Lewandowski.

Auch am vergangenen Spieltag gegen Darmstadt traf der Nationalspieler Guineas doppelt. So wie zuvor schon gegen Mainz und Freiburg. Damit ist er laut "kicker" der erste VfB-Profi, dem in drei aufeinanderfolgenden Spielen mindestens je zwei Tore gelangen. Am Samstag (15.30 Uhr/sport.de-Liveticker) kann er dann sogar einen Bundesliga-Rekord für Doppelpacks einstellen. Denn bisher gelang es nur zwei Spielern, viermal in Folge doppelt zu treffen. Lothar Emmerich schaffte diese Serie für Borussia Dortmund 1966/67, Tomislav Maric packte die gleiche Serie 2001 für den VfL Wolfsburg.

Guirassy gegen Köln im Fokus

Guirassy steht bei der Partie gegen seinen früheren Verein im Fokus. Der 28-Jährige kickte zwischen 2016 und 2019 für den 1. FC Köln, stieg mit ihm damals in die 2. Liga ab. Später wechselte er zurück nach Frankreich. Von dort aus dann 2022 nach Stuttgart.

Im Fokus steht neben dem Sportlichen auch eine Ausstiegklausel im Vertrag des gebürtigen Franzosen. Medienberichten zufolge soll der Vertrag von Guirassy eine solche Klausel beinhalten, wonach er den Klub im kommenden Sommer für 20 Millionen Euro verlassen kann. Durch seine starken Leistungen sollen mehrere Topklubs hellhörig geworden sein.

Wie der "kicker" spekuliert, könnten die Schwaben dem Guineer aber seine Klausel abkaufen - dann mutmaßlich für viel Geld. Möglich machen könnten das dem Bericht zufolge die Zuwendungen von Investor Porsche.