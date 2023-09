Dieses BVB-Talent hat Edin Terzic auf dem Zettel

IMAGO/Thomas Bielefeld

Hendry Blank (M.) vom BVB sammelt in dieser Saison erstmals Erfahrungen im Profibereich

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verfügt seit Jahren über einen starken Unterbau, in dem gleich mehrere Talente auf ihren Durchbruch bei den Profis hoffen. BVB-Cheftrainer Edin Terzic hat einen Nachwuchsspieler nun offenbar auf dem Zettel. Kommt es zu einem baldigen Debüt?

Edin Terzic verfolgt die Entwicklung des 19 Jahre alten Hendry Blank ganz genau, wie der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe hervorhebt.

Der Abwehrspieler zähle zu den Senkrechtstartern in der zweiten Mannschaft des BVB, die die neue Saison der 3. Liga recht erfolgreich begonnen hat. Mit elf Punkten aus sieben Spielen rangiert die zweite Mannschaft der Borussia immerhin auf Platz vier.

Im Team von Trainer Jan Zimmermann blickt der junge Hendry Blank bereits auf sechs Startelf-Einsätze zurück. Am kommenden Sonntag könnte beim Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching der nächste folgen.

Blank sammelt internationale Erfahrung mit dem BVB

Der 19-Jährige wurde erst Ende April mit der U19 des BVB deutscher Vizemeister und rückte anschließend im Sommer in die U23 auf. Bei den Senioren benötigte Blank keine große Anpassungszeit: Cheftrainer Edin Terzic hatte ihn in der Vorbereitung mit dem Bundesligakader in die USA mitgenommen.

Für die Dortmunder U19 sammelte der Abwehrspieler zudem zuletzt weiter internationale Erfahrung. Beim 1:0 bei Paris Saint-Germain in der Youth League stand er in der Startelf und hielt mit seiner Mannschaft die Null.

Blank spielt bereits seit 2019 für Borussia Dortmund, wo er zunächst in der U16-Mannschaft begann. Zuvor verteidigte der Rechtsfuß für die Nachwuchsmannschaft von Bayer Leverkusen.

Cheftrainer Edin Terzic verfügt derweil in dieser Saison in Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck über drei Top-Innenverteidiger, zudem kann Kapitän Emre Can in der Abwehr-Zentrale eingesetzt werden. Womöglich bietet sich im Saisonverlauf aber dennoch die Möglichkeit, BVB-Talent Hendry Blank eine Bewährungsprobe zu geben.