Müller und Hummels vor historischen Bestwerten

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Mats Hummels und Thomas Müller (r.) sind schon jetzt wahre Ikonen ihrer Klubs

Thomas Müller und Mats Hummels sind nicht nur seit Jahren dicke Kumpels, betreiben beispielsweise trotz ihrer Rivalität auf dem grünen Rasen das bekannte Online-Format "ThoMats-Challenge". Beide sind in ihren Klubs FC Bayern und Borussia Dortmund bereits jetzt wahre Aushängeschilder, was sich auch im Zahlenwerk immer wieder niederschlägt.

Sowohl das Münchner Urgestein Müller als auch BVB-Abwehrchef Hummels haben mit ihren Vereinen derart viele Siege in der Fußball-Bundesliga gefeiert, dass es bei beiden 34-Jährigen in Kürze historisch werden könnte.

Es geht um die jeweiligen Bundesliga-Siege im Trikot des FC Bayern beziehungsweise des BVB.

Wie der "kicker" vorrechnete, steht Thomas Müller aktuell bei 321 Bayern-Siegen in der Bundesliga. Den aktuellen Rekord hält Müllers derzeit noch immer nicht einsatzfähige Teamkollege Manuel Neuer, der 322 Bundesliga-Erfolge in seiner Vita stehen hat - diese allerdings aus seinen Jahren beim FC Schalke (bis 2011) und FC Bayern zusammengerechnet.

Sollte Müller also am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) für den deutschen Rekordmeister auf dem Feld stehen und gegen RB Leipzig gewinnen, hätte er diesen Allzeit-Bundesliga-Rekord eingestellt. Gebrochen werden könnte er dann eine Woche später im Heimspiel der Bayern gegen den SC Freiburg.

Hummels kann Zorc-Rekord beim BVB knacken

Mats Hummels steht vor einem ähnlichen Bestwert. Gewinnt der Innenverteidiger mit seinem BVB am Freitagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim, würde er im schwarz-gelben Trikot seinen 206. Bundesliga-Erfolg verbuchen. Genau so viele hat auch Michael Zorc in seiner langen Profi-Karriere für Borussia Dortmund eingefahren und ist damit Rekordhalter für den Klub.

Der Abwehrspieler kann also schon in absehbarer Zeit zum alleinigen Rekord-Sieger seines Klubs aufsteigen. Bemerkenswert ist bei dem Weltmeister von 2014, dass er 2007 sowie zwischen 2016 und 2019 gar nicht in Dortmund, sondern beim FC Bayern unter Vertrag stand.

Michael Zorc hingegen hatte seine gesamte Profi-Karriere bei den Westfalen bestritten.