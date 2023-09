"Einiges gutzumachen": Goretzka sinnt gegen RB auf Revanche

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Leon Goretzka sinnt mit dem FC Bayern auf Rache

Keine zwei Monate nach der heftigen 0:3-Abreibung im Supercup bekommt es der FC Bayern erneut mit RB Leipzig zu tun. Gegen die Sachsen sinnt der deutsche Rekordmeister auf Rache.

Am Samstagabend gastiert das Team von Trainer Thomas Tuchel beim Verfolger, der trotz des großen personellen Umbruchs im Sommer schnell seinen Rhythmus gefunden hat.

In München weiß man um die Qualität der Leipziger, will sich im Spitzenspiel aber auf die eigenen Stärken besinnen. Auch Revanchegelüste spielen eine Rolle.

"Da haben wir noch einiges gutzumachen aus dem Supercup, wo wir überhaupt nicht unser Gesicht gezeigt haben", betonte Leon Goretzka nach Bayerns Pokalerfolg bei Drittligist Preußen Münster (4:0): "Da müssen wir etwas geraderücken und werden topmotiviert sein."

Auch in der Liga hatte RB den deutschen Branchenführer im Endspurt der vergangenen Saison düpiert. Nach einer 1:3-Heimpleite schien der FC Bayern die Meisterschaft verspielt zu haben, nur ein überraschender Patzer von Borussia Dortmund sorgte am Ende noch für ein Happy End aus Münchner Sicht.

FC Bayern: Leon Goretzka spricht über Initialzündung

Auf die Frage, was er und seine Mitspieler diesmal besser machen müssen als im Supercup, entgegnete der jüngst zum Innenverteidiger umfunktionierte Goretzka: "Einiges! Das Ergebnis sprach da für sich. Das war ein sehr schlechter Auftritt von uns."

Seither hat sich der FC Bayern allerdings gefangen, mit Ausnahme einer Punkteteilung gegen Bayer Leverkusen haben die Münchner sämtliche Pflichtspiele gewonnen.

Laut Goretzka war die Supercup-Klatsche eine Initialzündung für die Mannschaft: "Danach hat es Klick gemacht, da gab es einen Ruck bei uns. Danach haben wir ein paar ordentliche Leistungen hintereinander gebracht und eine kleine Serie gestartet."

Mittlerweile sind die Bayern wieder Tabellenführer. Der Platz an der Sonne soll am Samstag verteidigt werden. "Wir wollen weitermarschieren", kündigte Goretzka an.