Nübel verrät "Erfolgsrezept" für Guirassy-Durchbruch

IMAGO/Julia Rahn

In Stuttgart herrscht gute Laune

Serhou Guirassy ist der neue Stuttgarter Rekordmann. Seine zehn Treffer in den ersten fünf Bundesliga-Spielen lassen den VfB Stuttgart träumen. VfB-Teamkollege Alexander Nübel verriet nun, warum der Stürmer so performt.

Was ist das Erfolgsrezept von Stürmer Serhou Guirassy? Darüber rätselt gerade nicht nur die Bundesliga. VfB-Keeper Alexander Nübel gab im Podcast "Copa TS" von Tommi Schmitt nun Auskunft.

"Bei uns gibt es jeden Donnerstag Maultaschen mit Spätzle", erklärte der Keeper scherzend. Nach der Stärkung mit den schwäbischen Spezialitäten sei das Team "ready für das Wochenende". Somit dürfte Guirassy den alten schwäbischen Spruch bestätigen: "Stark und groß durch Spätzle mit Soß!"

Nübel legt Wert unterdessen darauf, dass Guirassy im Training gegen ihn und Torwartkollege Fabian Bredlow nicht mit einer so hohen Quote trifft: "Da hat er nicht so große Chancen."

Nübel: Guirassys Effizienz ist brutal

"Wir sind froh, dass er im Spiel im Moment quasi alles trifft. Er macht den Unterschied, seine Effizienz ist momentan brutal", sagte Nübel, der den Stürmer zudem dafür lobte, dass er "keine einfachen Tore" mache.

Die Gründe für den besten VfB-Start seit 27 Jahren sieht er neben Guirassy in dem starken Saisonbeginn und dem Ende der vergangenen Spielzeit.

"Ganz, ganz wichtig war der Start, dass wir gut reinkommen, dass wir in so einen Flow kommen", so Nübel. "Das haben wir geschafft mit dem ersten Spiel gegen den VfL Bochum." Auch vom Dämpfer gegen Leipzig (1:5) habe man sich nicht runterziehen lassen. Gegen Bochum siegte der VfB 5:0, auch die Heimspiele gegen Freiburg (5:0) und Darmstadt (3:1) gewannen die Schwaben souverän.

"Ich glaube schon, dass die Relegation die Mannschaft noch einmal mehr zusammengeschweißt hat", vermutet Nübel (damals noch nicht im Team) und lobte zugleich den Stuttgart-Trainer. "Seit Sebastian Hoeneß da ist, hat man sehr viele Punkte geholt, man merkt, dass das Vertrauen da ist."